股東狂寫百頁簡報抨《FF》Square Enix　巨額虧損、被競爭者打趴

記者楊智仁／綜合報導

以新加坡為據點的投資公司 3D Investment Partners 日前公開一份針對 Square Enix 經營問題所整理的簡報資料，內容超過 110 頁呼籲股東檢視內容、提出意見，該公司目前為 Square Enix 主要股東之一，持股比例於 2025 年 6 月已超過 10%。

簡報以「那份狂熱，再一次」為標語開場，並對公司管理階層提出質疑，是否具備創造「全新價值」的企圖心。資料中亦引用「前員工」說法揭露內部狀況，同時分析近期遊戲作品的使用者評價，並與同業進行業績比較。3D 指出，儘管 Square Enix 為日本具代表性的遊戲企業，但過去三個會計年度中，面臨營收成長率與利潤率同步下滑的問題。FY22/3 至 FY25/3 的營收成長率為負 4%，而 FY25/3 的營業利益率僅約 13%，明顯低於主要競爭對手平均約 28% 水準，顯示公司競爭力不足遭到輾壓。

3D 進一步分析指出，HD 遊戲事業與 SD 遊戲事業是拖累整體表現的關鍵因素，兩項事業各占公司總營收約 23%，儘管公司擁有《Final Fantasy》和《勇者鬥惡龍》等 IP，但成本上升，取消開發遊戲導致的巨額減損，FY22/3～25/3 期間，HD 遊戲的年均成長率為負 5%，SD 遊戲則下滑至負 17%，利潤率亦落後於任天堂、卡普空、萬代南夢宮同業平均，導致營業利益與股東權益報酬率（ROE）下降，甚至出現大規模資產減損。