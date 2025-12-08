ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

被爆輪迴式性騷實況主4聲明「是我不成熟」　網不買單：不是第一次

記者蘇晟彥／綜合報導

格鬥遊戲實況主Yoro遭VTuber 冰霧爆「輪迴式邀請性騷擾」遭到炎上，7日晚間在粉專貼出道歉啟示，強調「缺乏思考造成傷害他人」，並貼出4點聲明，強調自己目的不是要平息炎上，而是在承受炮轟後才意識到，自己不成熟的行為傷害到別人，再度引起網友議論。

台V23頁毀滅PTT控實況主「輪迴式性騷」　噁稱：旁邊女生全裸也沒怎樣

▼Yoro 7日（圖／翻攝自Yoro、冰霧 SNS）

▲▼

Yoro在事件延燒過後，7日晚間貼出致歉公告，強調因為自己欠缺思考造成他人傷害，同時列出四點聲明，包含自己作出的聲明影片處理失當，忽略春魚私下協議讓別人看起來想帶風向，以及跟冰霧互動不成熟，但自己是因為真心把冰霧當朋友，同時針對性與性別的語言表現得輕率，導致「頻繁邀約」、「不尊重言詞」造成傷害。

此外，包含私下對話用詞不當、煽動支持者等等，都是自己處理方式不當所造成，已經深切反省，這篇道歉文的目的不是要平息網友炎上，並強調是跟很多朋友深談才意識到自己行為造成別人傷害，這些問題都是源自自身不成熟、對人際、性別議題的理解不足。

他表示，自己目前不適合在幕前繼續出現，也希望因為他受到委屈的人，不管私訊、公開tag都可以，可以直接告訴他來鞭策他，未來將會作出改正，感謝讀完的人，同時跟受到自己影響的人說聲對不起。

但針對這篇道歉，不少網友都不買單直噴，「帶風向就肯做影片，道歉怎麼只敢在FB，至少也要在推特發吧」、「這已經不是第一次 也不是第二次、是檯面上第三次，天知道你檯面下還有無數次？」、「感覺你得罪的人有點太多 陰德值都沒了 以後不要在站在道德制高點上亂評論一些事情了」，但也有網友緩頰，「休息一陣子也好，幕前是很消耗也很容易被檢視的工作。希望你能成為更好的人，不只為了你自己，也為了周遭的親友。」、「回南部 找份工作 踏實過日子吧。別在當公眾人物了。」

【離譜行徑】撞車找女友頂罪還痛毆　台中男毒駕＋包包藏K他命

