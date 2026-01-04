《寶可夢》十代爆料再度流出　「Majin」皮卡丘巡遊東南亞群島

記者黃冠瑋／綜合報導
關於《寶可夢》十代「風／浪」新作內容，早在先前就不斷被洩露將會是與天氣主題有關，如今又有消息人士再度爆料將會有超過30個取材自東南亞群島的舞台，其中釋出了關於新型態「Majin」皮卡丘，外型時不時膨脹，類似於雲朵狀態，同時關於新地區博士剪影也同樣曝光，消息再度掀起熱議。
▼《寶可夢》十代爆料再度流出。（圖／翻攝自X／@CentroLeaks_alt）
根據此次所洩露資訊，《寶可夢》十代「風／浪」主題將定為廣闊的海島群島，其中這些群島將會取材自東南亞地區，包括印尼、泰國、馬來西亞等國家的島嶼風貌，島的外型會非常接近現實，只不過會重新做出排列，據所知將會有包含蘇拉威西島（Sulawesi）、新幾內亞島（New Guinea）、婆羅洲（Borneo）、蘇門答臘（Sumatra）、泰國南部／馬來西亞、爪哇島（Java）等知名島嶼。有鑑於現實中蘇拉威西島上的生態豐富，想必此次官方將會帶來更多不一樣的寶可夢。
此外，關於此次全新的戰鬥系統，暫時被稱為「Majin」，在早期測試版中，這項機制會讓寶可夢的外型根據天氣變化而扭曲變形，周圍環繞奇特的雲霧效果。從早期開發文件顯示，「Majin」與「天氣招式」（Weather Moves）緊密相關，可能是讓天氣不僅影響戰場，還直接改變寶可夢形態或能力，其中「Majin」皮卡丘就呈現了類似效果。值得一提的是，關於天氣概念早在先前幾代版本都曾出現過，像是《寶可夢綠寶石》中固拉多和蓋歐卡就會影響當地天氣變化。
另外，在眾多洩密資料中，有出現關於第十世代寶可夢博士的形象，從剪影中可以大約猜測看起來是一位上了年紀的男性，雖然主要是以剪影的形式呈現，但圖中也加入了臉部彩繪，展現了他濃密的鬍鬚和兩條略顯凌亂的眉毛。與前任博士一樣，這位新的寶可夢博士預計將在遊戲劇情中指導主角。甚至有傳言稱，他在第十世代遊戲中會駕駛汽車。
???? Gen 10 beta map leak— Light (@Light_88_) December 24, 2025
These are the main zones of the map and their real-world inspirations:
???? Red circle: Sulawesi
???? Purple circle: New Guinea
???? Blue circle: Borneo
⚫ Black circle: Sumatra
???? Brown circle: Southern Thailand / Malasia
???? Yellow circle: Java pic.twitter.com/riwkaozafu
Here’s the new battle gimmick from Gen 10: it’s codenamed Majin.— Centro LEAKS (@CentroLeaks) December 24, 2025
The Pokémon gets distorted, and some kind of clouds appear.
From early documents the mechanic is related to “Weather Moves” but we don’t know how much it has changed since then. https://t.co/HUO7w1cdM5
讀者迴響