《寶可夢》十代爆料再度流出　「Majin」皮卡丘巡遊東南亞群島

記者黃冠瑋／綜合報導

關於《寶可夢》十代「風／浪」新作內容，早在先前就不斷被洩露將會是與天氣主題有關，如今又有消息人士再度爆料將會有超過30個取材自東南亞群島的舞台，其中釋出了關於新型態「Majin」皮卡丘，外型時不時膨脹，類似於雲朵狀態，同時關於新地區博士剪影也同樣曝光，消息再度掀起熱議。

▼《寶可夢》十代爆料再度流出。（圖／翻攝自X／@CentroLeaks_alt）

根據此次所洩露資訊，《寶可夢》十代「風／浪」主題將定為廣闊的海島群島，其中這些群島將會取材自東南亞地區，包括印尼、泰國、馬來西亞等國家的島嶼風貌，島的外型會非常接近現實，只不過會重新做出排列，據所知將會有包含蘇拉威西島（Sulawesi）、新幾內亞島（New Guinea）、婆羅洲（Borneo）、蘇門答臘（Sumatra）、泰國南部／馬來西亞、爪哇島（Java）等知名島嶼。有鑑於現實中蘇拉威西島上的生態豐富，想必此次官方將會帶來更多不一樣的寶可夢。

此外，關於此次全新的戰鬥系統，暫時被稱為「Majin」，在早期測試版中，這項機制會讓寶可夢的外型根據天氣變化而扭曲變形，周圍環繞奇特的雲霧效果。從早期開發文件顯示，「Majin」與「天氣招式」（Weather Moves）緊密相關，可能是讓天氣不僅影響戰場，還直接改變寶可夢形態或能力，其中「Majin」皮卡丘就呈現了類似效果。值得一提的是，關於天氣概念早在先前幾代版本都曾出現過，像是《寶可夢綠寶石》中固拉多和蓋歐卡就會影響當地天氣變化。

另外，在眾多洩密資料中，有出現關於第十世代寶可夢博士的形象，從剪影中可以大約猜測看起來是一位上了年紀的男性，雖然主要是以剪影的形式呈現，但圖中也加入了臉部彩繪，展現了他濃密的鬍鬚和兩條略顯凌亂的眉毛。與前任博士一樣，這位新的寶可夢博士預計將在遊戲劇情中指導主角。甚至有傳言稱，他在第十世代遊戲中會駕駛汽車。

???? Gen 10 beta map leak



These are the main zones of the map and their real-world inspirations:



???? Red circle: Sulawesi

???? Purple circle: New Guinea

???? Blue circle: Borneo

⚫ Black circle: Sumatra

???? Brown circle: Southern Thailand / Malasia

???? Yellow circle: Java pic.twitter.com/riwkaozafu — Light (@Light_88_) December 24, 2025