日大臣超想逛同人展！忍痛缺席曝原因...網讚爆：宅宅之光

記者楊智仁／綜合報導

日本經濟安全保障擔當大臣 小野田紀美 先前在推特發文，談及迎來 50 周年的大型同人誌即賣會「Comic Market（C107）」，坦言自己「無法參加」並親自說明原因，引發網友熱烈討論。

▼小野田紀美想逛同人展。（圖／翻攝自@onoda_kimi推特）

Comic Market 是日本規模最大的同人誌活動之一，每年夏、冬各舉辦一次，自 1975 年 12 月 開始至今已邁入第 50 周年，本屆冬季場「C107」於去年底在東京國際展示場舉行。隨著活動正式開幕，小野田在 X 上發文表示「50 周年紀念冬季盛會，我雖然無法參加（以我的立場，勢必會在警備相關方面給各方造成困擾）。」她並附上含淚微笑的表情符號，向參加者送上祝福「祝大家活動順利，也恭喜 Comiket 迎來 50 周年。」

該則貼文迅速在網路上發酵，累積超過 16 萬個讚，不少網友幽默回應「不能參加的理由竟然是『入閣』」、「理由太 VIP 了」、「從這種身分說出『好想去』，反而更有說服力」、「史上第一個被維安限制的宅宅」等，反應熱烈。事實上，小野田紀美過去便曾公開表示自己會參加 Comiket，其「御宅族」身分屢屢成為話題，入閣後的 10 月 22 日，同為自民黨參議員、知名漫畫家 赤松健 也曾在推特發文形容她是「真正的宅宅」。