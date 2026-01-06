《無職轉生》作者首來台！角川動漫節豪華首賣新刊一次看

記者楊智仁／綜合報導

台灣角川今日公開「2026台北國際動漫節」超強首賣新書陣容，輕小說首選推薦──延續本篇後續人生篇章的人氣轉生奇幻《無職轉生～蛇足篇～ (3) 無職紅毯》，本次台灣角川也特別邀請到原作理不尽な孫の手老師首度來台舉辦簽名見面會。系列累積突破550萬冊、動畫第二季預定今年播放的戀愛喜劇新刊《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學 (10)》；由鴨志田一＆溝口ケージ打造的青春豬頭少年系列最新短篇集《青春豬頭少年不會夢到白沙灘女王＋》以及獲得「這本輕小說真厲害！」新作部門第1名、改編動畫將於今年1月開始播出的話題作《靠死亡遊戲混飯吃。(7)》都將於台灣角川動漫節會場首賣。

漫畫部門好評推薦，特邀作者首度來台舉辦簽名會、大受好評的異國黑手黨BL戀愛故事續篇《背叛者的情歌 (3)》；從音樂與誤解交織的人氣青春GL《我在意的對象並不是男人 (3)》；SNS話題百合情侶《志乃與戀 (3)》；廣受玩家支持的槍械少女RPG改編漫畫精選《勝利女神：妮姬 漫畫精選集》；將SNS人氣企劃完整收錄為單行本，並以全彩形式描繪百種戀愛情境的話題百合作《100天後盛開的百合》；在JUMP＋累積突破千萬閱覽、最強賴床高校生的戰鬥喜劇《睡過頭少年 (1)》；描繪天賦與挫折、即使不懂圍棋也能享受的競技成長漫畫《伍與棋 (1)》；漫畫大師大暮維人全新奇幻作續篇《灰仭巫覡 (3)》；佐佐木與宮野的番外延伸的人氣續作《平野與鍵浦 (5)》以及幽默與異世界題材交織、動畫化人氣系列最新篇《異世界歸來的舅舅 (13)》。

話題IP&華文原創絕讚推薦──以超人氣 VTuber 團體為核心世界觀改編的全新漫畫單行本《極深空計畫：喵》，集結月亮熊 × 笠原うどり聯手打造，以宇宙精神體為了吸貓來到地球、卻必須維持實體而成為VTuber的歡樂設定開啟故事，四名成員在嚕貓與直播之間展開爆笑日常，以輕鬆幽默筆觸重現粉絲喜愛的團體魅力；承襲國產成人遊戲人氣 IP 的小說化續作《臺灣戀愛物語⁵：告白升級中──戀愛 FINAL BATTLE！》，以環島旅程為主線，描繪主角在與五位性感女孩相遇、相知的過程中，於戀情與人生課題間不斷抉擇；同時完整保留作品兼具青澀與濃烈情感的核心調性。獨家授權的H小說版將在本集完結，內含單行本全新繪製插圖，以及首刷限定無聖光複製畫特典。本屆推出包含限定周邊的3款【限定版】、7款【特裝版】，總計27部重量級話題新刊，都將於台灣角川2026動漫節登場。