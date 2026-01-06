日插畫家作品被盜用...一看是「美國安全部」　無奈問怎麼辦

記者楊智仁／綜合報導

1970 年代開始活躍於唱片、CD 封面和廣告、海報的人氣插畫家永井博，近日在社群平台發文表示，自己赫然發現作品未經授權被使用，而挪用他作品的人竟然是「美國國土安全部」，消息一出立刻在網路上掀起熱議。

▼日插畫家作品被美國安全部盜用。（圖／翻攝自@hiroshipj推特）

美國國土安全部日前發布一張圖片，蔚藍天空搭配棕梠樹與清澈的海灘，寫下「一個不再被第三世界圍困的國家，回歸和平」，插畫上甚至寫上「驅逐 100 萬人後的美國」，相當大的政治色彩，目的是宣傳川普政府驅逐非法移民政策。然而該圖片的創作者根本不是美國人，日本插畫家永井博沒過多久便在推特上發文，「我的畫被美國國土安全部未經許可使用了，這該怎麼辦才好」語氣中滿是錯愕。

事件曝光後，日本網友紛紛留言怎是，「這也太誇張，這是我看過來頭最大的盜用案例」、「被無端使用就算了，還搭配這種文案跟宣傳...」、「守國土很認真，但別人的畫就直接侵犯」、「前陣子任天堂事件也是，聯邦政府對著作權的意識是不是太低了」、「之前有角色長得像哆啦A夢，現在又有亂用插畫，還曾經未經授權使用寶可夢。」