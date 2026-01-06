ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

記者黃冠瑋／綜合報導

知名繪師兼個人勢VTuber時雨羽衣突然於4日拋出震撼公告，除了首先向粉絲祝福新年外，並宣布將在五月舉行兩個大型企劃，同時官方也為她另一個生日演唱會企劃，打造全新原創歌曲〈ウィマーマ・サーガ〉。對此，沒想到粉絲驚訝發現MV竟出現「羽衣媽媽」梗，就連本尊第一次聽也直呼，「什麼鬼」。

▼VTuber時雨羽衣新曲MV驚現「媽媽」設定。（圖／翻攝自YouTube／しぐれうい）

▲▼VTuber時雨羽衣新曲MV驚現「媽媽」設定。（圖／翻攝自YouTube／しぐれうい）

根據時雨羽衣4日直播所透露重磅消息，首先全新個人展覽「Uitopia」將在5月2日至6月7日，這段期間會公開她所準備全新繪製作品，展覽規模也會是先前個展的3到4倍，想必也會有許多關於本人周邊商品，提供粉絲大飽眼福。另一項重大企劃則是，本人將在5月30日舉行日本橫濱K-Arena生日演唱會「Wishing Umbrella」，希望粉絲能一同見證這位驚喜VTuber成長。

同時也釋出官方為了此次生日演唱會，所打造全新原創歌曲〈ウィマーマ・サーガ〉，此次不僅是交給曾打造「肅聖！！蘿莉神鎮魂曲☆」的 IOSYS團隊再度操刀，這首MV更是以16歲「現世羽衣」與9歲「蘿莉羽衣」同台對決唱歌，來烘托出新高度，歌曲乍聽之下充滿混沌元素，但卻也同樣不輸「肅聖！！蘿莉神鎮魂曲☆」，如此洗腦旋律，想必會再次掀起新的潮流。不僅如此，更讓許多粉絲驚訝發現，MV還出現「創造神 羽衣媽媽」降世，甚至官方還給出明確世界關設定，16 歲的「現世的羽衣」，是一位冷酷而無情的審判者，9歲「純真的蘿莉羽衣」則是引導眾人魅惑者，而「創造神 羽衣媽媽」則是人們為了獲得救贖所被喚醒，可說是誠意非常十足。

另外，或許有些人不懂「羽衣媽媽」的含意，其實是跟這位VTuber過往經歷有關，原先她是hololive JP 組二期生「大空昴」的角色設計繪師，在V圈有不成文慣例，經常會將繪師稱作「媽媽」、Live 2D建模師稱作「爸爸」，因此才有了稱羽衣媽媽習慣，但沒想到官方竟把這個當作此次MV看點，就連羽衣本尊在電車第一次觀看這首MV歌曲時，就驚呼「這到底是什麼鬼」。

關鍵字：Vtuber時雨羽衣

【被女生貼近摸頭】卡皮巴拉耳朵秒抖動超可愛！

