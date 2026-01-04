ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

133首回憶殺！《柯南》30周年神曲回歸　青山剛昌最喜歡這首

記者楊智仁／綜合報導

《名偵探柯南》播出一小時特別篇〈Episode“ZERO” 工藤新一水族館事件〉，作為動畫播出 30 周年紀念企劃，官方特別安排多項致敬演出，喚起粉絲對系列原點的回憶。其中，初代片頭曲 THE HIGH-LOWS〈胸がドキドキ〉 與初代片尾曲 ZIGGY〈STEP BY STEP〉驚喜重現，讓觀眾感動不已。

本次特別篇在片頭與片尾影像中，除了致敬當年風格外，也呈現《名偵探柯南》30 年來不斷擴展的世界觀，將懷舊元素與嶄新演出巧妙結合，打造出兼具情懷與震撼力的畫面，獲得粉絲高度好評。不僅如此，官方更一次釋出歷代 OP / ED 多達 133 首影片長度達三小時，讓大家重溫 30 年動畫回憶。

▲▼柯南。（圖／翻攝自名探偵コナン公式）▲▼柯南。（圖／翻攝自名探偵コナン公式）

節目播出期間，原作者 青山剛昌、江戶川柯南配音 高山南、工藤新一配音 山口勝平、毛利蘭配音 山崎和佳奈，各自分享了心目中最具代表性的電視主題曲。青山剛昌最喜歡 ZARD〈運命のルーレット廻して〉，他表示「歌詞和旋律都非常棒，讓我這個音痴都忍不住跟著哼了起來。」高山南則鍾愛倉木麻衣〈Your Best Friend〉「兩人一起踩著手推車的可愛畫面讓人印象深刻，彷彿看到了他們小時候的某個片段。」

