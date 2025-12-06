ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

台V23頁毀滅PTT控實況主「輪迴式性騷」　噁稱：旁邊女生全裸也沒怎樣

記者蘇晟彥／綜合報導

台灣VTuber冰霧 近日釋出一首控訴實況主性騷擾的歌曲，內容遭網友指稱是在說格鬥實況主Yoro長期騷擾，而Yoro立即作出回應，豈料，冰霧直接整理出23頁PPT，將事件完整時序標出闢謠，以「輪迴式邀請」讓她感到騷擾，並強調已經多次拒絕但對方仍緊緊相逼，而VTuber所屬經紀公司春魚創意也貼出公告，強調有許多惡意攻擊，必要時將採取法律行動，再度引起網友熱議。

▼冰霧以一曲「約ㄇFreeStyle」揭露實況主Yoro騷擾行為。

冰霧4日釋出一首「約ㄇFreeStyle」，內容講述有位實況主不斷造謠，歌詞寫到「一對一教學成為你幻想曖昧的理由」、「得不到的妹都是motherfuck hoe」、「都快四十，前額葉是不是沒有成熟」等，讓網友猜測是在先前節目「人鬼師徒」中教導冰霧《快打旋風》的導師Yoro。

雖然內容沒有指名道姓，但Yoro隨即作出回應，強調自己都是以健康心態交友，他所做的一切都是基於朋友間的健康關心，特別是當對方健康狀況不佳時。他解釋了他邀請對方吃飯或聚會都是在有其他人在場的情況下，而非單獨相約。此外，他也致歉強調，未能拿捏好彼此的距離感導致對方感到不適而公開道歉，並表示尊重冰霧的主觀感受。

但未料，冰霧直接拋出23頁PTT，內容將Yoro長期以來的對話紀錄，在內容可看見，Yoro多次約吃飯，即便冰霧以狀況不佳做回絕，但仍陷入「輪迴式邀約」，甚至還開出極為不適當的玩笑，像是會說「旁邊有女生全裸，我也沒怎樣」，出來又不會對你做什麼等等，才會讓她忍無可忍，認為Yoro的回應都在避重就輕，同時原本與他協議不要主動談論，但卻仍拍成影片，才會決定公布整份PTT。

對此，網友看到完整時序笑稱，「Yoro傻了，直接被陷阱差擊潰」、「有夠扯，一直拒絕還裝看不懂」、「人家早就有準備，準備掰吧！」

關鍵字：Yoro冰霧

【奪命十秒】女騎士出停車場切車道　10秒後遭大貨車輾亡

