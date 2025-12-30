《柯南》30周年驚喜連發　10年首部2小時特別篇、合作日足球聯盟

記者楊智仁／綜合報導

為迎接動畫播出 30 周年，日本電視動畫《名偵探柯南》宣布將製作三部全新特別篇，內容涵蓋原創 2 小時長篇、知名活動跨界合作等多項企劃，消息一出立刻引發粉絲討論，播出時間將於日後另行公布。

▼《柯南》將製作三部全新特別篇。（圖／翻攝自柯南推特）

其中最受矚目的，是睽違 10 年再度推出的 2 小時特別篇《30 號殺人事件》，這也是自 2016 年《Episode“ONE” 變小的名偵探》以來，首度推出的長篇原創故事，該集由曾參與多部劇場版、包括《黑鐵的魚影》、《獨眼的殘像》的編劇櫻井武晴操刀備受期待。

另一部作品則與日本夏季代表性活動「鳥人間競賽」合作，故事舞台設定於滋賀縣琵琶湖，圍繞人力飛行機比賽展開，柯南將在賽事現場捲入神祕事件，該集腳本由曾負責《萬聖節的新娘》、《100 萬美元的五稜星》的大倉崇裕擔任。此外，繼 2023 年播出的 J 聯盟合作篇後，《柯南》將再度攜手日本職業足球聯盟推出全新聯名集數，並邀請以「柯南迷＋足球迷」身分聞名的影山優佳參與演出，劇情細節將於後續揭曉。

另外，節目也宣布自 2026 年 1 月 10 日起，全新片尾曲將由倉木麻衣演唱。這是她繼 2000 年〈Secret of my heart〉後，再度為《名偵探柯南》獻聲，新曲〈TOWA ～永久に風に乘る～〉也將成為她為該系列演唱的第 28 首主題曲，延續雙方長達 25 年以上的合作關係。