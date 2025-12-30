ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《柯南》30周年驚喜連發　10年首部2小時特別篇、合作日足球聯盟

記者楊智仁／綜合報導

為迎接動畫播出 30 周年，日本電視動畫《名偵探柯南》宣布將製作三部全新特別篇，內容涵蓋原創 2 小時長篇、知名活動跨界合作等多項企劃，消息一出立刻引發粉絲討論，播出時間將於日後另行公布。

▼《柯南》將製作三部全新特別篇。（圖／翻攝自柯南推特）▲▼柯南。（圖／翻攝自推特）

其中最受矚目的，是睽違 10 年再度推出的 2 小時特別篇《30 號殺人事件》，這也是自 2016 年《Episode“ONE” 變小的名偵探》以來，首度推出的長篇原創故事，該集由曾參與多部劇場版、包括《黑鐵的魚影》、《獨眼的殘像》的編劇櫻井武晴操刀備受期待。

另一部作品則與日本夏季代表性活動「鳥人間競賽」合作，故事舞台設定於滋賀縣琵琶湖，圍繞人力飛行機比賽展開，柯南將在賽事現場捲入神祕事件，該集腳本由曾負責《萬聖節的新娘》、《100 萬美元的五稜星》的大倉崇裕擔任。此外，繼 2023 年播出的 J 聯盟合作篇後，《柯南》將再度攜手日本職業足球聯盟推出全新聯名集數，並邀請以「柯南迷＋足球迷」身分聞名的影山優佳參與演出，劇情細節將於後續揭曉。

另外，節目也宣布自 2026 年 1 月 10 日起，全新片尾曲將由倉木麻衣演唱。這是她繼 2000 年〈Secret of my heart〉後，再度為《名偵探柯南》獻聲，新曲〈TOWA ～永久に風に乘る～〉也將成為她為該系列演唱的第 28 首主題曲，延續雙方長達 25 年以上的合作關係。

▲▼柯南。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：柯南

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【跟朋友破冰】在韓國結冰河面上大跳！朋友一加入慘成落湯雞

推薦閱讀

海夢來台灣！《戀上換裝娃娃》聲優見面會下周開搶、超婆商品公開

魯夫聲優曾請《航海王》重製動畫尋接班人　70歲嘆難再現爆發力

《柯南》30周年驚喜連發　10年首部2小時特別篇、合作日足球聯盟

《烏龍派出所》新動畫換陣容！兩津聲優感性：無法再詮釋他的聲線

日BL漫作者五星旗戲謔台灣爭議炎上　道歉無用主辦取消簽名會

首站破萬粉絲朝聖！《藥師少女》快閃店移師台北　亮點一次看

Switch 2「瑪利歐賽車」同捆包停產　任天堂證實售完為止要買得快

《柯南》經典「磚牆門」要改版！睽違25年製作組感性：不忘初心

記憶體價格飆漲衝擊主機市場　外媒曝Switch 2恐面調漲壓力

《絲綢之歌》玩家僅嘲諷擊王怪　「Garama%」戰法引網笑：太殘忍

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

兩津聲優感性曝：無法再詮釋聲線

《暗黑破壞神IV》重回爽快刷寶

《柯南》經典「磚牆門」要改版

Switch 2「瑪利歐賽車」同捆包停產

Steam Deck入門款宣布停產！

《柯南》動畫30周年驚喜連發

日BL漫作者五星旗戲謔台灣爭議炎上

魯夫聲優曾請《航海王》動畫尋接班人

《戰地風雲6》玩家驚覺AI槍管圖

《藥師少女》快閃店移師台北

最新新聞

《戀上換裝娃娃》台灣聲優見面會

魯夫聲優曾請《航海王》動畫尋接班人

《柯南》動畫30周年驚喜連發

兩津聲優感性曝：無法再詮釋聲線

日BL漫作者五星旗戲謔台灣爭議炎上

《藥師少女》快閃店移師台北

Switch 2「瑪利歐賽車」同捆包停產

《柯南》經典「磚牆門」要改版

外媒曝Switch 2恐面調漲壓力

《絲綢之歌》玩家僅嘲諷擊王怪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366