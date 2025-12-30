《烏龍派出所》新動畫換陣容！兩津聲優感性：無法再詮釋他的聲線

記者楊智仁／綜合報導

經典漫畫《烏龍派出所》即將推出全新動畫，消息一出引發熱烈討論，其中也包含新聲優的人選，對於網路上流傳「因拉沙爾石井當選國會議員，才導致聲優更換」揣測，拉沙爾石井本人近日親自出面澄清，強調相關說法並非事實。

《烏龍派出所》自 2016 年以來睽違 10 年再度推出正統新作動畫，新一代聲優陣容預計於 2026 年 9 月正式公開，自 1996 年起於電視動畫《烏龍派出所》中擔任主角「兩津勘吉」配音的拉沙爾石井，26 日透過社群平台發文表示，《烏龍派出所》動畫確定重新啟動，且將採取「聲優全面更新」的方式進行製作，他坦言，自己早在兩年前便已知情，此次聲優更換是基於「角色年輕化」的製作方針，與其從政身分並無關聯。

拉沙爾石井指出，雖然得知換角時曾感到震驚但仍選擇欣然接受，他透露，若當初確定能繼續為兩津勘吉配音，自己其實不會選擇投入選舉，而「已無法再詮釋兩津聲線」也是促使他踏入政壇的原因之一，文末他也向原作者秋本治致上祝賀，並祝福新動畫能夠成功。