《魔物獵人荒野》優化再遭砲轟　工程師怒言「半成品」引網共鳴

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下大作《魔物獵人：荒野》開高走低擠牙膏情形，已是目前玩家認定的事實，雖說官方承諾第四次大型更新後，將全力轉向優化，但玩家依舊不買單。如今遊戲又再度慘遭砲轟，一名系統工程師遊玩過後，針對遊戲進行嚴厲斥責，直言根本「半成品」，難以想像這麼爛，讓不少網友感到非常認同。

▼《魔物獵人荒野》優化牙膏繼續擠。（圖／翻攝自X／@MH_Wilds）

事情其實是，隨著第四次大型更新已正式上線，官方也承諾將會全力轉向優化，因此一名系統工程師WASABI於是好奇檢驗官方所說的優化調整，但竟然沒想到超出他預期的爛。對此，他單就遊戲內容先不評論，畢竟內容好壞純屬個人喜好，但就一款工業式出產的作品，他認為這款《魔物獵人：荒野》簡直糟透，再加上先前製作人才說優化「只是剛剛開始」，這句很擺明的就是告訴玩家，在過去將近1年的時間裡，玩到的根本是一個沒有完工的半成品，這種把測試成本轉嫁給消費者的做法，屬實讓人無法接受。

此外，WASABI也說明為何他認為這根本就是半成品，其實他過去就有參與過負責B2B大規模系統開發的經驗，因此他深知《魔物獵人：荒野》在品質管理上出現相當大漏洞，像是一些顯而易見的武器數值錯誤，居然要等到9個月後，才進行調整，有或者是「釣魚時要求旋轉W鍵」，如此明顯的錯誤，根本不會難以發現，如果要他交付給這樣產品給下一端，就是妥妥在打自己臉，造成公司信用破產。

此外，這次讓他非常生氣原因是，他測試已是用高於官方所推薦的高階配備電腦進行測試，但依舊會出現嚴重過熱或是卡頓情形，並且官方還暫定遊戲全數優化要等到2月才結束。另外，他也推測如此擠牙膏情形，或許跟「魔物獵人20週年」有關，官方也許是想趕上20週年發售，但礙於優化不夠完善，因此官方才強行推出，果不其然就遭到玩家砲轟。