海夢來台灣！《戀上換裝娃娃》聲優見面會下周開搶、超婆商品公開

記者楊智仁／綜合報導

女兒節娃娃與動畫COSPLAY，從傳統工藝與二次元藝術這兩項文化出發，卻撞擊出滿滿校園青春歡笑與戀愛粉紅泡泡的《戀上換裝娃娃》，自2022年1月動畫正式推出，就獲得滿滿肯定與好評迴響，其中主角對於自己愛好的堅持更是講出眾多動漫愛好者的心聲。

2025年7 月的動畫第二季播出，再度展現新菜對於服裝製作的付出與熱情，以及海夢驚豔所有人的COSPLAY功力。海夢也終於正視自己的心意，開始推進彼此之間的關係，但各種陰錯陽差加上害羞不敢正式說出口，讓戀愛進度條前進的速度相當緩慢，真的是讓大家又愛看又煎熬。

▲▼戀上換裝娃娃。（圖／廠商提供）

動畫代理商木棉花這次特地邀請到《戀上換裝娃娃》女主角「喜多川海夢」的聲優「直田姬奈」，在2026台北國際動漫節期間，造訪臺灣舉辦聲優見面親遞會。直田姬奈在本次活動上，將針對本次作品的配音過程及合作感想進行分享，現場展現聲音演出的精湛功力，還會親遞親筆簽名板給所有參與本次活動的粉絲朋友，留下珍貴紀念。

《戀上換裝娃娃》聲優見面親遞會將於2026台北國際動漫節大會舞台進行，本次舉辦2月8日及2月9日兩個場次，名額皆有限。參與見面親遞會的粉絲可以獲得滿滿海夢的最新商品組合，包括：30公分高的喜多川海夢(十六夜亞里紗)造型壓克力立牌、和服LOOK的祈願繪馬、動畫第二季主視覺的透明小海報，以及拍立得風明信片組。由直田姬奈親筆簽名的紀念簽名板，這項只有參加活動才能獲得的特別紀念品，會由聲優本人親手遞送。

▲▼戀上換裝娃娃。（圖／廠商提供）

《戀上換裝娃娃》聲優見面親遞會﻿

購票時間：2026年1月10日（六）中午12:00開賣，售完為止。

購票通路：KKTIX 獨家實名制販售

活動套組：2,200元（含舞台活動入場資格、聲優親筆簽名板、30公分角色壓克力立牌、祈願繪馬、透明小海報、拍立得風明信片組，及木棉花不織布提袋）

《戀上換裝娃娃》聲優見面親遞會 活動資訊

第一場

活動時間：2026年2月8日（日）14:30-16:00

活動地點：2026台北國際動漫節 大會A舞台(南港展覽館一館)

第二場

活動時間：2026年2月9日（一）12:30-14:00

活動地點：2026台北國際動漫節 大會A舞台(南港展覽館一館)

▲▼戀上換裝娃娃。（圖／廠商提供）

