《暗黑破壞神IV》重回巔峰！新賽季刷寶真的爽　聖騎士20小時心得

記者蘇晟彥／綜合報導

《暗黑破壞神IV》在先前TGA上公佈將迎來兩個職業，率先登場的是直接在S11賽季、購買搶先預購就能遊玩的「聖騎士」，也就是大家的老朋友（？）再度降臨聖修亞瑞啦！這次久違的回歸，正式宣布《暗黑破壞神IV》終於變成一個「中老年人刷寶遊戲」，在這個賽季中不管是等級、裝備、裝備詞條的都大幅降低煩躁感，就來看看S11賽季神聖干預以及 聖騎士的試玩心得吧！

▼中後期如果沒特化的詞條裝備幾乎都不會想撿了。

▲▼ 暗黑破壞神 。（圖／記者蘇晟彥攝）

簡單說結論，如果是喜歡刷寶遊戲、真的沒太多時間刷等刷裝的玩家，這個賽季絕對可以重返，絕對不會耽誤時間也可以刷得爽爽爽。俗話說的好，暗黑巔峰200才開始，如果大家對於S0（賽前）1-60級、巔峰1-200的苦痛無法忘懷的話，在這11季的修正後，經驗的獲得超級輕鬆，主要跟著地獄浪潮、秘域魔境把苦痛IV解開，偶爾看到世界王、軍團任務就去打打，不需要額外解什麼任務，大約3小時就可以到60，巔峰200大約8小時左右，就可以正式開始你的暗黑之旅。（如果沒時間，也可以掛在阿茲莫丹慢慢吸經驗上去，只要位置站的好就可以無痛升等）。

在回鍋之前，有幾個比較大的更動必須要知道，首先是「裝備詞條」的更動變得更簡單

．淬鍊現在可以透過配方增加特定屬性
．精鑄可以隨機替物品增加品質及50%的屬性，可透過重骰更改加成

在獲取裝備方面，自己主要都打下列幾個副本拿裝、增強戰力

．秘域魔境：升級雕紋
．荒城：可以選擇裝備的詞條、調寶率高
．阿茲莫丹（擊退從惡魔王）：獲取大量裝備，

地獄浪潮在前期升等時才會打，而地下城、地獄軍團比較偏向無聊時，或是缺精鑄素材時才會刷，而必須說，這次各大boss的門票基本上隨便給，我都是集到100個上下才去刷。

而在這次賽季中新增了「聖化」的功能，簡單來說就是替裝備增加一個全新的詞條，而這個聖化功能只要使用後，武器就不可以再進行更動，所以要形容的話就很像包膜，在包膜前務必確認所有詞條、精鑄都已經弄滿，也可以當成一個過渡的手段，可以微幅的增加一些戰力。

完整神聖干域賽季更動請點此

▼大約15小時左右，秘域等級就可以到80上下。

▲▼ 暗黑破壞神 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼聖化要消耗天堂徽記，但後期基本上不需要擔心缺素材。

▲▼ 暗黑破壞神 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在職業部分，當然是要立刻開玩聖騎士重溫舊夢，這次參考的是暗黑核上的大神，玩的是自走天拳流派聖騎士，當然像是一些很經典的祝福錘、審判長茅等等，再加上剛出來一定是版本之子，不管哪個流派打到秘域80+都是輕輕鬆鬆，整體體驗極佳，不得不說，遊玩起來的體感非常好，成型速度非常快，暗金的裝備也不難掉，甚至還可以透過珠寶匠直接進行合成，不會有特別卡裝、流派不能玩的困境。

總結來說，經過前面10的賽季的「調教」，暗黑4已經可以稱得上一個爽快地刷寶遊戲，甚至有種，「騙人，這真的是暗黑4？」，不管是想要輕鬆遊玩各種流派的中老年玩家，又或著是想要挑戰自己極限、嘗試可以打到秘域第幾層的人，這個版本絕對不會讓大家失望（剛好隔壁棚的神廟也出現問題），但目前聖騎士僅開放給預購明年推出新的DLC《憎恨之王》的玩家可以搶先遊玩，再加上屆時也會推出第三個新職業，不如就趁現在暖暖手，一路玩到明年四月吧！

預購點這邊

▲▼ 暗黑破壞神 。（圖／記者蘇晟彥攝）

