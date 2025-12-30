《一拳超人》Part 2後年放送　新海報僅「左右互換」粉絲吐槽

記者楊智仁／綜合報導

《一拳超人》第三季備受期待，然而播出卻因為製作品質不穩定遭到抨擊，動畫評分網站上分數也相當低。如今第三季 Part 2 確定於 2027 年播出，然而官方全新釋出的主視覺，再度引起粉絲們的討論。

《一拳超人》第三季開播以來便飽受批評，最大爭議在於動畫品質明顯下滑，與第一季極具張力的高水準戰鬥相比，第三季多次使用靜態畫面與僵硬動作，打鬥場景顯得倉促，製作公司更換為 J.C.STAFF、緊湊製作時程，被認為是品質不穩的主因。除了畫面問題外，粉絲也對劇情節奏與改編手法感到失望，認為許多漫畫名場面被壓縮、處理草率，與第一季的高完成度相比，這些問題讓老粉絲深感挫折，在 IMDb 評分甚至一度跌到 1.4 分。

儘管後續評分慢慢回升至 4-5 分左右，但整體《一拳超人》第三季製作品質仍未達粉絲們預期。接下來 Part 2 確定 2027 年播出，將迎來埼玉與餓狼之間的激戰，然而官方釋出的預告主視覺跟 Part 1 基本上完全一樣，只是把人物左右互換而已，其他元素完全一模一樣，這也讓粉絲們擔心起 Part 2 的製作內容。