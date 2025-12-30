魯夫聲優曾請《航海王》重製動畫尋接班人　70歲嘆難再現爆發力

記者楊智仁／綜合報導

在《Jump Festa 2026》釋出相關暗示後，《航海王》主角魯夫是否更換聲優的話題再度引發關注，根據業界消息指出，長年為魯夫配音的傳奇聲優田中真弓，曾向全新動畫重製企劃《The One Piece》製作團隊提出，希望開始物色接班人，但最終遭到製作方婉拒，確定仍由她繼續聲演魯夫一角。

現年 70 歲的田中真弓自 1999 年動畫開播以來，便一路陪伴《航海王》走過 20 多年，其聲線早已成為魯夫不可分割的一部分。據了解，她之所以主動提及接班問題，主要考量自身年齡與健康狀況，難以再展現過去那種強烈的「爆發力」，希望能在重製版初期就做好世代交替準備，避免未來在長期播出過程中臨時換角，對作品與觀眾造成衝擊。

除了田中真弓外，《航海王》主要角色聲優也多已邁入中高齡，包括娜美的岡村明美（56 歲）、索隆的中井和哉（58 歲）、騙人布的山口勝平（60 歲）、香吉士的平田廣明（62 歲），聲優世代交替問題因此備受討論。