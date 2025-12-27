ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Steam Deck入門款宣布停產　玩家哀號：只剩貴5000元OLED版

記者黃冠瑋／綜合報導

由Valve所推出的掌上型遊戲機Steam Deck，近日傳出官方已把LCD256G版本列入停產名單，意味著一旦市面上僅有的庫存售空，玩家將無法在此以較低價格入手這款掌上型遊戲機，也間接導致遊戲機變相上漲。未來玩家如果想購入Steam Deck，只能選擇比入門款還貴5000元的OLED512GB版本。

▼Steam Deck入門款宣布停產。（圖／翻攝自Steam Deck）

▲▼Steam Deck入門款宣布停產。（圖／翻攝自Steam Deck）

回顧Steam Deck上市最初於2022年2月發布，推出時便主打玩家能夠隨時隨地暢玩 Steam遊戲庫中的遊戲。起初Steam Deck有分兩種版本提供玩家選擇，售價為399美元（約新台幣13,380元）的LCD版本，讓玩家可以用一個經濟實惠的價格，體驗PC遊戲，而高階OLED版本則定為549美元（約新台幣18,880元），標榜具有更高的刷新率、更強大的Wi-Fi 功能和更大容量的電池。雖說Steam Deck在2025年的掌機市場面臨著來自華碩ROG Xbox Ally X和任天堂Switch 2新機的雙重夾擊，但Valve 的這款便攜式遊戲掌機仍然深受PC端玩家的喜愛。

如今隨著舊款式LCD版本退場，未來玩家恐很難再次買到全新LCD版本，畢竟目前Valve已針對Steam Deck做出全新方針，重新聚焦在OLED技術上，將會注重在512GB以及1TB兩個版本上，再加上2026年Valve即將推出Steam Machine新機，想必未來關於Steam Deck生產只會越來越少。至於目前台灣販售通路官方代理Komodo只剩OLED版本能購買，因此目前想要從官方獲取LCD版本玩家，恐怕要面臨沒貨的窘境。

關鍵字：Steam Deck

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

東海直播40分鐘才發現　身上的毛衣竟然會亮！

推薦閱讀

Steam Deck入門款宣布停產　玩家哀號：只剩貴5000元OLED版

台V拒告白控實況主「瘋狂性騷」　噁稱：不成我婆要她當私慾玩具

彩虹社65萬「鈴原露露」聖誕回歸　熟悉魔界美生揭當年離開真相

神秘主機成美「第二熱賣」遊戲硬體　執行長：受任天堂Wii啟發

萬代電玩展未發售作品搶試玩！「噬血代碼2、我的英雄學院」強檔連發

元祖實況女神蝴蝶兒「曬超音波照送聖誕大禮」：期待明年相見　

專訪/金融集團跨足電競！中信CFO領隊曝「資源限制並存」真實挑戰

15年前的Wii還在算帳！任天堂告贏手把侵權案...廠商判賠2億

《惡靈古堡9》官方曬里昂大變化　稚嫩男成老態叔網憂：再見前兆

吃壽司換Switch 2？12歲童速清盤爸秒刷卡　媽傻眼：你們演我

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

遊戲主機熱賣執行長：受Wii啟發

元祖實況女神蝴蝶兒曬超音波

Steam Deck入門款宣布停產！

台V拒告白控實況主瘋狂性騷

《惡靈古堡9》官方曬里昂大變化

《古墓奇兵》重製版蘿拉大翻新

任天堂告贏Wii手把侵權案

網紅電玩奶奶離世...享受78歲

前總監曝《GTA 6》不會賣那麼貴

中信集團跨足電競、領隊曝挑戰

最新新聞

Steam Deck入門款宣布停產！

台V拒告白控實況主瘋狂性騷

彩虹社65萬「鈴原露露」聖誕回歸

遊戲主機熱賣執行長：受Wii啟發

萬代電玩展未發售作品搶試玩

元祖實況女神蝴蝶兒曬超音波

中信集團跨足電競、領隊曝挑戰

任天堂告贏Wii手把侵權案

《惡靈古堡9》官方曬里昂大變化

壽司換Switch 2？12歲童清盤爸秒刷卡

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366