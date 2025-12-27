Steam Deck入門款宣布停產　玩家哀號：只剩貴5000元OLED版

記者黃冠瑋／綜合報導

由Valve所推出的掌上型遊戲機Steam Deck，近日傳出官方已把LCD256G版本列入停產名單，意味著一旦市面上僅有的庫存售空，玩家將無法在此以較低價格入手這款掌上型遊戲機，也間接導致遊戲機變相上漲。未來玩家如果想購入Steam Deck，只能選擇比入門款還貴5000元的OLED512GB版本。

▼Steam Deck入門款宣布停產。（圖／翻攝自Steam Deck）

回顧Steam Deck上市最初於2022年2月發布，推出時便主打玩家能夠隨時隨地暢玩 Steam遊戲庫中的遊戲。起初Steam Deck有分兩種版本提供玩家選擇，售價為399美元（約新台幣13,380元）的LCD版本，讓玩家可以用一個經濟實惠的價格，體驗PC遊戲，而高階OLED版本則定為549美元（約新台幣18,880元），標榜具有更高的刷新率、更強大的Wi-Fi 功能和更大容量的電池。雖說Steam Deck在2025年的掌機市場面臨著來自華碩ROG Xbox Ally X和任天堂Switch 2新機的雙重夾擊，但Valve 的這款便攜式遊戲掌機仍然深受PC端玩家的喜愛。

如今隨著舊款式LCD版本退場，未來玩家恐很難再次買到全新LCD版本，畢竟目前Valve已針對Steam Deck做出全新方針，重新聚焦在OLED技術上，將會注重在512GB以及1TB兩個版本上，再加上2026年Valve即將推出Steam Machine新機，想必未來關於Steam Deck生產只會越來越少。至於目前台灣販售通路官方代理Komodo只剩OLED版本能購買，因此目前想要從官方獲取LCD版本玩家，恐怕要面臨沒貨的窘境。