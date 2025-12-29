日BL漫作者五星旗戲謔台灣爭議炎上　道歉無用主辦取消簽名會

記者楊智仁／綜合報導

原訂於 2026 年 2 月來台參與台北國際動漫節的日本 BL 漫畫家ニクヤ乾，因近日涉及繁體中文版標示與言論爭議，引發台灣讀者強烈反彈，主辦單位青文出版社今（29）日正式宣布，取消所有相關簽名會活動，並開放已購票讀者全額退款。

▼日BL漫作者五星旗戲謔台灣爭議炎上。（圖／翻攝自青文出版）

ニクヤ乾憑藉作品《當面相凶惡的鄰居是Ω時的應對法》在 BL 圈累積不少人氣，該作也曾於「BL AWARD 2024」中獲得肯定，原本她將首度來台舉辦簽名會，卻在活動前夕因社群貼文引發爭議。事件起因於在宣傳「中文版」作品時，將繁體中文版標註為「中國語版」，並附上五星旗符號，遭台灣網友指出內容實際僅於台灣發行。

面對讀者提醒，ニクヤ乾回覆表示，自己並不清楚作品實際販售地區，甚至以「某個國家」指稱繁體中文版販售地區，隨後又以戲謔語氣提及「中國買不到 BL 漫畫，但在某個國家可以買到」，相關發言迅速在社群擴散，引發不滿聲浪，不少網友批評其態度輕率、缺乏對台灣讀者的尊重。

雖然ニクヤ乾事後刪除相關貼文，並以日文與繁體中文發出道歉聲明，坦承自身認知不足、言詞不當，仍未能平息爭議。部分讀者認為其道歉過程誠意不足，紛紛向主辦單位反映希望取消活動，對此，青文出版社今日發表聲明表示，經過審慎評估後，決定取消原訂於 2026 年 2 月 7 日舉行的兩場簽名會，並提供已報名或購票者全額退款。