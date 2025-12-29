Switch 2「瑪利歐賽車」同捆包停產　任天堂證實售完為止要買得快

記者楊智仁／綜合報導

任天堂近日正式宣布，旗下備受矚目的「Nintendo Switch 2＋《瑪利歐賽車 世界》」同捆組合已結束生產，距離主機上市僅約半年時間。該消息也意味著未來 Switch 2 將以單機形式為主要補貨方式，同捆包僅剩市面庫存售完為止。

回顧今年任天堂 Switch 2 共有兩種市售版本，包含 14,380 元的單主機包裝，還有內含《瑪利歐賽車 世界》售價 15,580 元的同捆包，換算下來能夠省 1000 多元，該策略成功吸引大量首購玩家，不僅帶動主機銷量也讓《瑪利歐賽車 世界》迅速成為熱門作品。

不過，這款同捆包如今已正式走入歷史，美國零售商 GameStop 近日在社群平台發文表示《瑪利歐賽車 世界》Switch 2 同捆包「將不再生產」，對此，任天堂也透過官方社群帳號回應，證實「Nintendo Switch 2＋《瑪利歐賽車 世界》同捆包目前僅在部分通路限量販售，售完為止」，等同宣告同捆包正式停產。

儘管同捆包原本就被定位為期間限定商品，但在主機上市僅半年後即結束生產，仍引發玩家討論。不過，由於各大零售商目前仍有一定數量庫存，短期內仍可見於市面販售。