Switch2「鑰匙卡」政策急轉彎？　傳任天堂推小量實體卡解新憂

記者黃冠瑋／綜合報導

自從任天堂新主機Switch 2「遊戲鑰匙卡」政策推出後，由於卡內不包含任何遊戲檔案，需連網才能下載，因此慘遭玩家批評此舉不受保障，甚至連日本國立國會圖書館（NDL）也不願承認保存資格。不過如今卻有開發商突然爆料指稱任天堂可能要改變策略，開始生產容量較小的實體卡，以提供開發商不同選擇。

▼ 任天堂Switch2傳將推兩款較小容量遊戲實體卡。（圖／記者蘇晟彥攝）

關於Switch 2「遊戲鑰匙卡」方面，起初只是為了能減緩開發商成本，而首次推行舉措，然而其實一直以來都被玩家詬病，雖說卡匣仍保有二次交易價值，但是機制上必須連線商店才能下載遊戲，因此一旦未來任天堂淘汰Switch 2並關閉所屬eshop，那麼這些鑰匙卡就如同廢殼，毫無價值，也基於這項原由，玩家對任天堂此次推行「遊戲鑰匙卡」相當反感。

不過關於此政策可能迎來變數，或許是玩家反彈過於激烈，又或者考量到部分開發商不一定要使用這項需求，近日遊戲發行商ININ竟意外爆料（文章現已被修改），聲稱任天堂將會推出兩種全新、容量更小的遊戲實體卡，而ININ旗下原使用遊戲鑰匙卡的《R-Type Dimensions III》也將會改成實體版，隨即售價也將上漲10歐元。由於此次調整解決了玩家一直以來詬病的問題，因此消息曝光後，瞬間引起網上不少轟動，不過這並非是任天堂官方所公開消息，再加上或許任天堂有私下施加壓力，因此隨後ININ便重新發布聲明澄清這些，不應該視為任天堂所公告資訊。

然而經過網友分析，ININ第一次所發布消息，字句中都帶有斬釘截鐵態度，因此網友表示，很可能是任天堂法務忍者部門已介入調查，才改聲稱是自己所說，畢竟關於洩密事情，任天堂法務都是採取零容忍態度。儘管如此此消息一旦證實，將有利開發商自由選擇不同形式推出遊戲，同時也造福部分實體玩家需求。