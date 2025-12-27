ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Switch2「鑰匙卡」政策急轉彎？　傳任天堂推小量實體卡解新憂

記者黃冠瑋／綜合報導

自從任天堂新主機Switch 2「遊戲鑰匙卡」政策推出後，由於卡內不包含任何遊戲檔案，需連網才能下載，因此慘遭玩家批評此舉不受保障，甚至連日本國立國會圖書館（NDL）也不願承認保存資格。不過如今卻有開發商突然爆料指稱任天堂可能要改變策略，開始生產容量較小的實體卡，以提供開發商不同選擇。

▼ 任天堂Switch2傳將推兩款較小容量遊戲實體卡。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關於Switch 2「遊戲鑰匙卡」方面，起初只是為了能減緩開發商成本，而首次推行舉措，然而其實一直以來都被玩家詬病，雖說卡匣仍保有二次交易價值，但是機制上必須連線商店才能下載遊戲，因此一旦未來任天堂淘汰Switch 2並關閉所屬eshop，那麼這些鑰匙卡就如同廢殼，毫無價值，也基於這項原由，玩家對任天堂此次推行「遊戲鑰匙卡」相當反感。

不過關於此政策可能迎來變數，或許是玩家反彈過於激烈，又或者考量到部分開發商不一定要使用這項需求，近日遊戲發行商ININ竟意外爆料（文章現已被修改），聲稱任天堂將會推出兩種全新、容量更小的遊戲實體卡，而ININ旗下原使用遊戲鑰匙卡的《R-Type Dimensions III》也將會改成實體版，隨即售價也將上漲10歐元。由於此次調整解決了玩家一直以來詬病的問題，因此消息曝光後，瞬間引起網上不少轟動，不過這並非是任天堂官方所公開消息，再加上或許任天堂有私下施加壓力，因此隨後ININ便重新發布聲明澄清這些，不應該視為任天堂所公告資訊。

然而經過網友分析，ININ第一次所發布消息，字句中都帶有斬釘截鐵態度，因此網友表示，很可能是任天堂法務忍者部門已介入調查，才改聲稱是自己所說，畢竟關於洩密事情，任天堂法務都是採取零容忍態度。儘管如此此消息一旦證實，將有利開發商自由選擇不同形式推出遊戲，同時也造福部分實體玩家需求。

關鍵字：任天堂Switch 2

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

EPIK HIGH路邊遇到小學生　給零用錢花突然行大禮XD

推薦閱讀

《馬拉松》驚爆總監離職　自豪6年「美術最頂」網酸：有夠諷刺

別汙名化動漫！張文喜好被放大報導惹議　網狂轟：他也會呼吸

Switch2「鑰匙卡」政策急轉彎？　傳任天堂推小量實體卡解新憂

Steam Deck入門款宣布停產　玩家哀號：只剩貴5000元OLED版

台V拒告白控實況主「瘋狂性騷」　噁稱：不成我婆要她當私慾玩具

彩虹社65萬「鈴原露露」聖誕回歸　熟悉魔界美生揭當年離開真相

神秘主機成美「第二熱賣」遊戲硬體　執行長：受任天堂Wii啟發

萬代電玩展未發售作品搶試玩！「噬血代碼2、我的英雄學院」強檔連發

元祖實況女神蝴蝶兒「曬超音波照送聖誕大禮」：期待明年相見　

專訪/金融集團跨足電競！中信CFO領隊曝「資源限制並存」真實挑戰

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Steam Deck入門款宣布停產！

遊戲主機熱賣執行長：受Wii啟發

張文喜好被放大報導遭網狂轟

Switch2「鑰匙卡」政策急轉彎？

元祖實況女神蝴蝶兒曬超音波

網紅電玩奶奶離世...享受78歲

《古墓奇兵》重製版蘿拉大翻新

《惡靈古堡9》官方曬里昂大變化

台V拒告白控實況主瘋狂性騷

任天堂告贏Wii手把侵權案

最新新聞

《馬拉松》驚爆總監離職

張文喜好被放大報導遭網狂轟

Switch2「鑰匙卡」政策急轉彎？

Steam Deck入門款宣布停產！

台V拒告白控實況主瘋狂性騷

彩虹社65萬「鈴原露露」聖誕回歸

遊戲主機熱賣執行長：受Wii啟發

萬代電玩展未發售作品搶試玩

元祖實況女神蝴蝶兒曬超音波

中信集團跨足電競、領隊曝挑戰

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366