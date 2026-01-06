ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

2026最奢華復古掌機！要價驚人「鑽石切割肩鍵」+觸控板像藝術品

記者楊智仁／綜合報導

主打高階復古掌機市場的 AYANEO，近日正式開放全新 Android 掌機 「Pocket VERT」 預購，外型致敬經典 Game Boy，卻搭載旗艦級處理器與精品級設計，消息一出立刻在掌機玩家圈掀起討論。該機 12GB 記憶體 / 256GB 儲存空間早鳥價為 269 / 349 美元（約新台幣 8,500 / 11000 元）起，預計 2026 年初出貨。

▼高階復古掌機Pocket VERT。（圖／翻攝自官網）▲▼復古掌機。（圖／翻攝自官網）

AYANEO Pocket VERT 採用 Snapdragon 8 Plus Gen 1 處理器，提供 8GB／12GB RAM 兩種規格選擇，主打強大模擬效能，可對應 Game Boy、Game Boy Color、Game Gear、Neo Geo Pocket 等正方比例經典平台，甚至能挑戰 GameCube、PS2 等 3D 主機模擬。官方表示，高階版另提供「熔岩紅」限定配色，但需額外加價。

在外觀設計上，Pocket VERT 明顯走「高級收藏品」路線，機身採用 CNC 金屬外殼，搭配全玻璃正面、鑽石切割肩鍵與半透明方向鍵，與市面常見的塑膠復古掌機形成強烈對比。正面還配置 AYANEO 招牌的 MagicSwitch 滾輪，可快速調整效能與系統設定。

▲▼復古掌機。（圖／翻攝自官網）

螢幕是本機一大亮點，搭載 3.5 吋 1600×1440 正方形 LCD 面板，可對 160×144 解析度進行 10 倍整數縮放，讓 Game Boy 系列遊戲呈現銳利像素畫面，被玩家形容為「為掌機復古玩家量身打造」。不過也因為螢幕比例特殊，現代寬螢幕遊戲會出現黑邊，UI 操作空間相對受限。

操作方面，Pocket VERT 最大特色是隱藏在玻璃下方的 MagicTouch 電容式觸控板，可模擬滑鼠甚至鍵盤輸入，對 DOS 類遊戲與部分模擬環境相當友善。系統亦支援將觸控板分割為左右虛擬搖桿，維持機身正面簡潔設計。續航方面，Pocket VERT 內建 6,000mAh 電池，應付 8 位元、16 位元遊戲相當充裕，但在高負載 3D 模擬時，續航表現仍有待實測，官方目前規劃於 2026 年 2 月農曆年前開始出貨，不過也提醒玩家，群眾募資產品仍存在時程變數。

整體來看，AYANEO Pocket VERT 並非走「高 CP 值」路線，而是鎖定重度復古玩家與精品掌機愛好者。若偏好正方比例畫面、追求高像素密度與金屬玻璃質感，Pocket VERT 有望成為 2026 年最具話題性的高階復古掌機之一，但是否值得提前預購，也考驗玩家對群募風險的接受度。

▲▼復古掌機。（圖／翻攝自官網）

關鍵字：掌機

