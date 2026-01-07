《花樣少年少女》動畫藏洋蔥　作者生前曾參與...結尾畫面網淚崩

記者楊智仁／綜合報導

經典少女漫畫《花樣少年少女》改編的電視動畫於 4 日起在 TOKYO MX 等電視台播出第 1 話，片尾特別播放追悼原作者中條比紗也的訊息，引發觀眾強烈共鳴，網路湧現「眼淚直接掉下來」、「老師的作品就是我的青春」等感性留言。

▼《花樣少年少女》動畫放送。（圖／翻攝自@hanakimi_anime推特）

《花樣少年少女》原作於 1996 年至 2004 年連載，故事描述美國成長的少女蘆屋瑞稀，憧憬跳高選手佐野泉女扮男裝轉學進入男子高中，並意外與佐野成為室友，展開笑料與危機並存的校園生活。作品單行本系列累計銷量突破 1,700 萬冊，曾於 2007 年、2011 年兩度改編為真人電視劇掀起社會現象。

此次是《花樣少年少女》首度推出動畫版本，編輯部表示，該企劃早在中條比紗也老師生前便已啟動，並曾與老師一同討論內容、確認角色草稿與劇本，老師也相當期待作品能以動畫形式展現不同於漫畫的魅力，雖然最終未能與老師一同見證完成，但在完結近 20 年後能再次以動畫形式與觀眾見面，製作團隊對此深表感謝。

第 1 話播出結尾，畫面顯示「謹向原作者中條比紗也老師致上最深的敬意與感謝，並衷心祈願冥福」的追悼文字，讓不少觀眾當場淚崩。網友紛紛表示，官方在片尾致敬原作者「真的很懂」，也肯定動畫在保留原作風格的同時成功融入現代動畫表現，直呼「好希望老師能親眼看到這一刻」。