《GTA》大賣惹怒美國政府？聯合創始人爆料「差點被勒令關閉」

記者楊智仁／綜合報導

《俠盜獵車手》系列共同創作者 Dan Houser 近日在接受外媒訪問時透露，GTA 3 與續作在全球爆紅後，非但沒有讓外界批評停止反而引來更嚴重的政治壓力，甚至美國政府一度想讓 Rockstar Games 關門。

▼《GTA》聯合創始人爆料「差點被勒令關閉」。（圖／翻攝自GTA）

Houser 表示，Rockstar 過去專注製作面向青少年與成年玩家的內容，這在當時被部分人士視為「冒犯」，隨著系列作大賣，工作室不但沒有因此得到喘息空間反而陷入更大危機，「成功帶來一大堆問題。美國政府直接盯上我們，指控我們是網路上唯一販賣色情內容的公司，這荒謬至極差點讓我們關閉，公司被罰巨款、一些員工因此離職，那段時間非常難熬。」

Houser 指出，這波政治壓力「主要來自中間派民主黨人」，他認為當時他們需要一個媒體代罪羔羊，「他們不能針對好萊塢，因為那裡有大量資金；也不能攻擊饒舌音樂，因為會牽涉敏感的種族問題。於是他們選擇遊戲：一個最容易下手的目標。」

雖然 Houser 未明確點名事件，但外界普遍認為他是指《俠盜獵車手：聖安地烈斯》的「熱咖啡事件」，事件最終引來聯邦貿易委員會（FTC）介入，Rockstar 與母公司 Take-Two 被要求進行重新編輯與再發行，估計成本高達 5000 萬美元。然而，即便面對龐大壓力 Houser 仍表示他不後悔當時的創作方向，「我們做了能讓玩家快樂的事情，這一切都值得。」

關鍵字：GTA

