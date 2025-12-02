《巫師4》未來計畫曝光　CDPR發豪語：新三部曲6年內全完成

記者黃冠瑋／綜合報導

自從開發商CD Projekt Red宣布《巫師4》將會缺席本次2025TGA後，讓不少玩家感到惋惜。不過與此同時，官方卻帶給玩家一則好消息，從最新財報中CD Projekt Red執行長透露，團隊會在《巫師4》上市後未來6年內，依序推出新三部續作，也就是有關主角希里的故事冒險，消息一出再度震驚所有粉絲。

▼《巫師4》未來計畫曝光。（圖／翻攝自《巫師4》官網）

對於時常在關注熱門大作的玩家就會知道，一款高質量3A大作在開發上往往都會需要非常久時間去打造基礎，因此關於CD Projekt Red執行長承諾《巫師4》上市後未來6年內推出新三部曲，無疑是對玩家投下一顆震撼彈。對此，CD Projekt Red執行長Michał Nowakowski則解釋其原因，其實一切得要歸功於《巫師4》開始使用虛幻引擎5製作，因此團隊才能將縮短系列未來三款作品之間相隔的時間。

此外，Michał Nowakowski也提到團隊已經掌握了新引擎的技術核心，並通過先前的技術Demo驗證了其效能，對於掌握這項技術團隊，目前都對此感到相當滿意，並且對未來推出3部新作充滿了信心。不過是否能如期完成，還有待後續觀察。

至於目前《巫師4》上市消息，雖說該作品早在4年前就已經公布正在製作當中，但由於後續為了加速開發引進虛幻引擎5，因此把先前製作內容做了修改，一直到去年11月才開始全力製作，再加上官方也已經宣布將不在2026年上市，因此最快也要等到2027年上市後，開發團隊才會開始製作後續新三部曲。