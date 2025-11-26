《英雄聯盟》前CFO輔助Kaiwing轉戰巴西　29歲職業生涯新篇章

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》CFO 在今年打出好成績後，中野輔於轉會期相繼離隊，許多人也好奇三人將前往何方。日前，巴西戰隊 VKS 宣布了輔助 Kaiwing 加盟的消息，這位 29 歲的老將將開啟職業生涯的下個篇章。

▼Kaiwing確定加盟巴西VKS。（圖／翻攝自@VivoKeyd推特）

Kaiwing 自 2016 開始自己的職業生涯，橫跨了 LMS、PCS、LCP 可以說是台港澳最具代表性的輔助選手，果斷地開團是 Kaiwing 風格，今年他更拿出妮可、睿娜妲、娜米增加角色池變化度，也幫助 CFO 順利殺入八強。如今 Kaiwing 確定加盟巴西戰隊 Vivo Keyd Stars，過去台港澳賽區選手 Laba、教練 Tabe、Chawy 都有去過巴西的經歷。

VKS 在今年世界賽獲得 1-3 戰績，瑞士制階段曾擊敗 LCP 第三種子 PSG，如今隊伍在推特上 PO 出 Kaiwing 加盟的影片，也期盼這位老將在新賽區能打出好成績。