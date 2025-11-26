ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《英雄聯盟》前CFO輔助Kaiwing轉戰巴西　29歲職業生涯新篇章

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》CFO 在今年打出好成績後，中野輔於轉會期相繼離隊，許多人也好奇三人將前往何方。日前，巴西戰隊 VKS 宣布了輔助 Kaiwing 加盟的消息，這位 29 歲的老將將開啟職業生涯的下個篇章。

▼Kaiwing確定加盟巴西VKS。（圖／翻攝自@VivoKeyd推特）▲▼Kaiwing。（圖／翻攝自推特）

Kaiwing 自 2016 開始自己的職業生涯，橫跨了 LMS、PCS、LCP 可以說是台港澳最具代表性的輔助選手，果斷地開團是 Kaiwing 風格，今年他更拿出妮可、睿娜妲、娜米增加角色池變化度，也幫助 CFO 順利殺入八強。如今 Kaiwing 確定加盟巴西戰隊 Vivo Keyd Stars，過去台港澳賽區選手 Laba、教練 Tabe、Chawy 都有去過巴西的經歷。

VKS 在今年世界賽獲得 1-3 戰績，瑞士制階段曾擊敗 LCP 第三種子 PSG，如今隊伍在推特上 PO 出 Kaiwing 加盟的影片，也期盼這位老將在新賽區能打出好成績。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

推薦閱讀

日動畫再出現「請勿與熊戰鬥」標語...網嘆：已無法笑著看待

《英雄聯盟》前CFO輔助Kaiwing轉戰巴西　29歲職業生涯新篇章

馬斯克預告旗下AI明年挑戰《英雄聯盟》最強戰隊！設兩項限制

《無職轉生 蛇足篇》第三章動漫節首賣！魯迪之子揭家族最大危機

《GTA6》有機會登Switch 2？爆料者曝：正在可行性測試階段

《我的英雄學院》最新話封神獲超高9.9分！10年英雄故事邁終章

《我獨自升級》新遊戲上市！客製化外觀、技能打造「闇影君主」

百萬VT「鯊魚子Saba」驚傳反覆生病　直播暫休粉絲不捨：要保重

hololive粉貓Raora曝手術長休　喊話「哪都不走」暖心預錄哭翻了

SLG年度鉅作《三國：謀定天下》封測開跑　不肝減壓、6大職業新玩法成就兒時三國夢

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《一拳超人》第三季動畫品質遭抨擊

馬斯克旗下AI將挑戰《LOL》最強戰隊

《我的英雄學院》最終季封神

米哈遊神祕新作《Varsapura》曝光

寶可夢樂園限制惹議　官方回應了

前CFO輔助Kaiwing轉戰巴西

開發10年遊戲特賣衰撞新硬體發表

日動畫再出現「請勿與熊戰鬥」標語

「航海王×NBA」聯名商品將開賣

Doran曝決戰AL時電腦自動關機

最新新聞

日動畫再出現「請勿與熊戰鬥」標語

前CFO輔助Kaiwing轉戰巴西

馬斯克旗下AI將挑戰《LOL》最強戰隊

《無職轉生 蛇足篇》第三章動漫節首賣

《GTA6》有機會登Switch 2？

《我的英雄學院》最終季封神

《我獨自升級》新遊戲正式上市

百萬VT鯊魚子Saba驚傳反覆生病

hololive粉貓Raora曝手術長休

《三國：謀定天下》封測開跑

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366