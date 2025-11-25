ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《GTA6》有機會登Switch 2？爆料者曝：正在可行性測試階段

記者楊智仁／綜合報導

知名遊戲開發商 Rockstar Games 傳出正在測試旗下備受期待的開放世界新作《俠盜獵車手 6（GTA 6）》於 Nintendo Switch 2 上的運行版本。若消息屬實，未來玩家或有機會在任天堂新主機上體驗這款史上規模最大的《GTA》，不過目前仍存在變數。

▲▼GTA。（圖／翻攝自GTA）

這項消息來自知名爆料人士 NateTheHate，他在 11 月 17 日於推特發文指出，Rockstar 近期曾在 Switch 2 平台上進行《GTA 6》的早期測試，據他透露，「我曾提過 Rockstar 正在測試是否能讓遊戲在 Switch 2 上運行，但測試並不代表遊戲會正式推出，我知道他們確實嘗試過但目前進度不明。」NateTheHate 進一步澄清，《GTA 6》目前尚未正式開發 Switch 2 版本，僅屬於技術可行性測試。

儘管如此，Rockstar 願意為任天堂主機測試《GTA 6》仍引發熱議，考量遊戲的龐大規模與極高硬體需求，外界普遍認為移植難度極高。然而，就在上周《碧血狂殺 2》Switch 2 版 已被 ESRB（美國娛樂軟體分級委員會）評級通過，確認將登上新主機，這也讓玩家對 Rockstar 的技術實力充滿期待。

