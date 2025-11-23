《英雄聯盟》冠軍射手Gumayusi加入HLE！五人名單確定衝擊新賽季

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》冠軍射手 Gumayusi 離開 T1 成為今年轉會期的最大消息，而 Guma 下一站將前往何處成為眾人關注焦點。而在稍早 HLE 所發布第五支影片中，官方確定了 Gumayusi 加入，新賽季的五人名單也已經全部出爐。

한화생명e스포츠의 바텀라이너로 ‘Gumayusi’ 이민형 선수가 합류하게 되었습니다. 탁월한 경기력과 풍부한 경험을 갖춘 구마유시 선수와 함께 한화생명e스포츠는 더 높은 곳을 향해 나아갑니다. 2026 시즌, 구마유시 선수와 함께할 HLE의 여정에 많은 응원… pic.twitter.com/LoWXzFRdLw — Hanwha Life Esports (@HLEofficial) November 23, 2025

Gumayusi 自 2018 年開始在 T1 奮鬥，精湛操作還有拚搶物件時準確的狙擊至今都讓粉絲們印象深刻，S13、S14 Gumayusi 幫助 T1 完成連霸，儘管年初遭遇輪換風波，扛著巨大壓力 Gumayusi 依舊證明了自己，今年世界賽出色發揮，甚至奪下了 FMVP 達成史無前例的三連霸偉業。

不過在奪冠不久 Guma 隨即宣布離隊消息，而先前不斷有爆料指出 Guma 的下一站就是 HLE，和 Zeus 一同吃飯的畫面也似乎透露出端倪。就在稍早 HLE 正式宣布 Gumayusi 加盟，新賽季名單從上至下依序是「Zeus、Kanavi、Zeka、Gumayusi、Delight」準備向 2026 新賽季發起衝擊。