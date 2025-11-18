ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

快訊／TLN官宣退出！認融資延宕「但Riot不等」　網轟：商案錢在哪

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》在PCS賽區時期稱霸的冠軍隊伍TLN傳出積欠選手、實況主及員工薪水後，在18日由Riot發出公告，正式從LCP賽區除名，而TLN官方也隨即公告，強調「我們會有錢，只是融資延宕，但Riot不等我們，我們還是尊重，感謝大家我們退出《英雄聯盟》舞台」。

TLN在公告指出，所面臨的財務困難主要源於本輪融資延宕數月，原本應該再更早啟動的資金進度影響，不得已才拖欠選手、實況主費用，但TLN仍表示，「我們仍相信這些問題終能得到妥善解決」，強調能理解Riot必須採取行動，同時也尊重他們。

但事實上，TLN公告全部都在卸責，如果電競戰隊、選手薪水因為融資部分延宕、薪水發不出來，或許能說通，但旗下實況主都積欠大批費用，根據內部員工透露，許多實況主的商案費用早就入帳公司，以六都為例，在9月就全數入帳，但TLN仍無法將金額付給ZOD，證明公司財務狀況遠不止所謂「融資部分延宕」。

官方公告全文：

親愛的 TALON 粉絲們，帶著遺憾及難過的情緒，我們在此宣布：

隨著 RIOT 將我們自 LCP 名單中移除， TALON 將正式退出《英雄聯盟》賽事。

我們完全尊重並接受 RIOT 的決定， 也感謝他們在過去這段時間中持續與我們合作，努力處理相關問題。 儘管我們仍相信這些問題終能得到妥善解決， 但我們理解並尊重 RIOT 此時必須採取的行動。

目前我們所面臨的財務困難主要源於本輪融資延宕數月， 原定於今年更早完成的資金進度， 卻因延誤而嚴重影響了我們整體電競業務的運作。在此情況下， TALON 將退出《英雄聯盟》電競舞台， 以重新檢視並調整未來方向。

我們衷心感謝一路以來支持我們的所有粉絲， 謝謝你陪伴我們走過每一段旅程。

T A L O N

關鍵字：TLN

