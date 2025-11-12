類銀河惡魔城《Possessor(s)》通關老實說　新手入門好選擇

記者蘇晟彥／綜合報導

由 Heart Machine開發、Devolver Digital負責發行的類銀河戰士惡魔城橫向卷軸動作遊戲《Possessor(s)》正式上市，《ETtoday遊戲雲》接受官方邀請，搶先通關完整版內容，遊戲時程約落在15-20小時左右，必須誠實說是一款「遊戲性中規中矩」但「美術音樂很享受」的遊戲，通關後不會有繼承等要素。

▼玩家將扮演在末世中依靠著寄宿惡魔生存下去盧卡，兩人將朝著「不同目標」存活的冒險故事。



《Possessor(s)》是一款靈感取自平台戰鬥遊戲的快節奏橫向卷軸動作遊戲，探索富有深度且錯綜複雜的遊戲世界，體驗多位危險角色交織而成的奇妙故事。玩家將扮演宿主盧卡，以及她不太合作的相對存在：瑞姆。兩人將踏入遭到隔離的城市，探索被跨次元災難撕裂及淹沒的城區。活下去的唯一希望，便是學習如何共存。

如果習慣類銀河戰士惡魔城遊戲的玩家，對於《Possessor(s)》的上手應該不會太困難，遊戲採取線性內容，雖然目標是收集到四個惡魔眼球進入最終關卡，但實際上四個惡魔的路線都必須要「特殊能力」才能前往，因此理論上攻略的路線都會是同一條。

在遊戲中將可以解鎖鞭子、攀牆上衝等多種能力，這些能力將運用在冒險的各個路程，但遊戲會牽扯到太多劇透過程，在遊戲前期建議以「攻略眼球」作為目標，等全部能力都解鎖後，再進行更進階的解任務、寶物探索，整體來說解謎的過程非常直覺，看到跳不過去的就知道會需要「衝刺跳躍」、看到太高的就知道要「攀牆上衝」。

但必須說，遊戲給予的提示非常少，記者自己由於想要快速通關，沒有特別花時間在地圖上標示各種記號，因此在中後期有一點微卡關的狀況發生，因此建議大家只要看到任務、寶物或是通過不了的點記得先上個記號，讓之後闖關的速率可以再加速。

▼遊戲大致上分成6大區域，可以依靠地鐵快速穿越。建議遇到過不去的地方就可以標示讓之後方便前往。



在戰鬥部分，目前可以選擇的難度分別是「簡單」跟「一般」（沒有困難），戰鬥系統也採用非常簡單的規則，主要就是格擋反彈（L2）、閃避（O）、跳躍（X）跟攻擊（口）這幾個按鈕，但並不是規則簡單就很好應付，在實際攻略的過程，會覺得製作團隊把「投射物」的攻擊佔比放得非常重，直接衝撞或是往主角身上砍的傷害都還好，但面對鋪天蓋地的投射物，如果沒有好好運用格擋反彈，很容易半條血就這樣去了。（詳細戰鬥畫面可參考最上方影片）

在裝備系統部分，目前可使用的武器有三種，分別是速度快、攻擊低的小刀、速度慢、攻擊高的棒球棍以及範圍較大，攻擊力中等的曲棍球棒，每個武器可以附加三個插槽（需要使用氪濃鎷（類似貨幣）升級）來增加不同能力值，在戰鬥中也可以隨時切換，因此在彈性方面還算滿大的。

此外，除了一般攻擊外，也有「特殊攻擊」，在初始時只有三次使用機會，需要透過攻擊、受傷累積能量，但後面則可以透過任務道具增加能量值，以記者自己在遊玩時最常使用的是追加傷害的武士刀，可以再攻擊後立刻補上一級重擊製造傷害，也有像是丟出棒球投擲物、立刻後閃、對周圍放出電網等等特殊攻擊，端看玩家如何選擇，當然，這些特殊攻擊也可以裝備凹槽道具，讓Combo能更加具有為例。

但必須說，《Possessor(s)》的戰鬥最多僅有一般的難度，Boss的招式都不會到太複雜，因此在通關的過程中會覺得戰鬥稍嫌簡單，這部分就看團隊日後會不會釋出困難、噩夢等等的遊戲難度了！

最後來簡單聊一下心得，必須坦白說《Possessor(s)》的戰鬥表現跟難度算是普通，如果對於喜歡挑戰難度的玩家可能會有一點不盡興，但記者自己認為，對於想要開始接觸類銀河惡魔城遊戲的玩家，算是一款滿好入門的遊戲。其次在美術跟音樂上，算是《Possessor(s)》滿大的一個優點，遊戲從頭到尾的BGM都是一種淡淡的旋律，並不會有特別激昂、高亢的音調，但從故事出發的配樂，確實會讓玩家有種在末日中掙扎求生存的感覺，而美術部分雖然過場的CG並不多，但每一張都是桌布等級的創作，看著這些性感惡魔有些基情的演出，相信本本很快就會出現了（ 誤 ）！

但要說到缺點，必須坦白說遊戲的「提示」有一點少，雖然在動作、挑戰難度上屬於新手向，但在該往哪個方向攻略、任務目標在哪裡，都必須依靠自己的判斷，在初期的時候記者自己就卡關約1-2個小時，我只知道要攻略四個惡魔找到眼睛，但不知道我要往哪走，只能慢慢地把房間每一個角落用不同能力全部探索一遍才順便完成，而在任務部分，假設要尋找8個道具，在找到之前都可以看到任務NPC的位置，但收集完成後，就會立刻消失，變回主角本身所在的位置，對於沒有使用標記習慣的玩家，重新找到任務NPC又是一大難題，這點只能期盼官方在上線後可以進行調整。

此外，遊戲中有一些「選項」，在擊敗最終Boss後並不會繼承任何裝備就邁向End Game，因此不確定是否會因為選擇不同產生不同結局，而在遊戲中也隱藏一些不確定用途的「龍蝦」，這部分就留給玩家自行探索了！

▼《Possessor(s)》過場CG雖然不多，但每一張都是桌布等級。

