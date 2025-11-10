《青春豬頭》首部短篇集！泳裝麻衣婆力滿分　特裝版動漫節首賣

記者楊智仁／綜合報導

由《櫻花莊的寵物女孩》黃金搭檔鴨志田一、溝口ケージ聯手打造的青春奇幻代表作《青春豬頭少年》系列，首部短篇集《青春豬頭少年不會夢到白沙灘女王＋》即將在台登場，以峰原高中運動會為舞台，描繪咲太、麻衣、朋繪等人久違的校園時光與夏日騷動，並收錄全新撰寫短篇〈熱帶盛夏日〉，為粉絲帶來另一場充滿浪漫與幽默的「青春期症候群」物語，並將同步推出特裝版，2026年台北國際動漫節首賣，目前已開放限期預購。

「青春豬頭少年」系列自 2014 - 2025 年在電擊文庫出版，改編動畫 2018 年播出，劇情以思春期症候群產生神秘事件為主軸，咲太如何幫助身旁的人解決難題，沉重卻又感動故事引人入勝，美麗麻衣學姊更讓粉絲喊婆。動畫推出兩季，並有三部電影足以看出其人氣，目前《青春豬頭少年不會夢到親愛好朋友》劇場版也已經確定會在 2026 年上映。

《青豬》系列自完結篇推出後熱度不減，如今《青春豬頭少年不會夢到白沙灘女王＋》特裝版，以麻衣身著泳裝坐在救生椅上的插圖作為封面設計的「珍藏書盒」，收錄特典「本集小說With特別設計書衣」、麻衣同款「白沙灘女王應援巾」、結合角色立牌與杯墊功能的「多功能壓克力立牌杯墊組」，以及展現夏日光影魅力的「炫彩壓克力色紙」，特裝版目前開放限期預購至11/26。

《青春豬頭少年不會夢到白沙灘女王＋》劇情簡介

這天是峰原高中運動會，咲太一如往常被楓叫醒上學，和理央與佑真同為藍隊的他決定只負責加油，卻收到令他憂鬱的要求…，「丟球比賽的成員出缺，咲太你上場吧。」之所以受命上場遞補，是因為同年級的青年沙灘排球選手大津美凪突然失蹤，咲太和朋繪一起參加丟球比賽，帶著和香進行借物賽跑，終於迎來和麻衣的便當時間。然而，咲太中途繞路前往某處之時發現了美凪的身影？同時收錄全新撰寫的〈熱帶盛夏日〉，《青春豬頭少年不會夢到白沙灘女王＋》將於2026台北國際動漫節發售。