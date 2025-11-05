Switch 2狂賣千萬台！任天堂急上調營收預估「2兆日圓」創歷史

記者楊智仁／綜合報導

任天堂日前公布 2026 會計年度第一季財報，受惠於新主機 Nintendo Switch 2 的強勢上市，營收與獲利全面飆升。公司指出，本季淨銷售額年增 110.1%、淨利成長 83.1%，預計營收將達 2.25 兆日圓 ( 原本預計 1.9 兆 )，並上調全年度主機與遊戲銷售目標，正式宣告本年度開局強勁。

▼任天堂表現強勁 。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據任天堂最新預測，Switch 2 年度銷售量將從原訂的 1,500 萬台上修至 1,900 萬台，軟體銷量預期則由 4,500 萬套 提升至 4,800 萬套。公司強調，先前預估較為保守主要受匯率波動與市場不確定性影響，然而 Switch 2 在美中貿易緊張與全球經濟不穩的背景下仍表現強勢，遠超市場預期。

截至 2025 年 9 月 30 日，Switch 2 累計銷量突破 1,036 萬台，遊戲軟體銷量達 2,062 萬套，顯示每位主機玩家平均購買兩至三款遊戲，在軟體表現方面《瑪利歐賽車世界》與《咚奇剛 蕉力全開》成為本季兩大功臣，分別售出 957 萬套與 349 萬套。任天堂預計，隨著主機銷量穩定成長多款遊戲將陸續加入「百萬銷售俱樂部」，像是《寶可夢傳說 Z-A》與《超級瑪利歐銀河》系列重製版亦被視為下一波熱潮。