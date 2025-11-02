ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《英雄聯盟》T1連四年殺入總決賽！電信大戰對決KT寫今年最終章

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》世界大賽逐漸邁向尾聲，四強賽程 T1 對陣 LPL 最後希望 TES 完全打出宰制力，系列賽 3-0 橫掃對手連續四年殺入決賽，接下來在世界之巔即將上演萬眾矚目的「電信大戰」。

▼T1 橫掃對手再次進入總決賽。（圖／翻攝自lolesports） ▲▼世界賽。（圖／翻攝自lolesports）

以 LCK 第四種子出戰世界賽的 T1，儘管前面賽程走得跌跌撞撞，但自從八強開始 T1 展現這支隊伍特有的魅力，不僅在五局大戰中擊敗狀態相當好的 AL，今日四強面對 TES 更是在營運、BP 層面完全壓制，第三局儘管 TES 拚死一搏嘗試把遊戲帶入亂戰，然而 T1 團隊配合還是更勝一籌，最終 T1 不到三個小時就結束這場系列賽，Faker 也繼續維持著對陣 LPL BO5 的不敗神話 ( 13-0 )。

本次《英雄聯盟》世界賽可說是高潮迭起，除了 T1 與 AL 的八強血戰，狀態絕頂 Bdd、Cuzz 帶領著學弟們擊敗奪冠大熱門 Gen.G 也是讓觀眾們看的熱血沸騰。如今 LCK 電信大戰即將在《英雄聯盟》最高舞台上演，究竟是 T1 能夠成功拿下史無前例三連霸，還是 KT 能寫下自己的傳奇一舉衝上顛峰，所有的答案會在 11 月 9 日揭曉。

關鍵字：英雄聯盟

