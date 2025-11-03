hololive「赤井心」曝身心問題暫休　網猜霸凌官方闢謠別亂惡猜

記者黃冠瑋／綜合報導

隸屬於hololive JP旗下一期生VTuber「赤井心」過去靠著黑暗料理時的反差風格，因而被許多粉絲戲稱，清楚的「赤井心」與混沌的「哈洽馬」兩種人格。繼先前宣布暫休旅行後，如今官方又再度宣布暫停活動修養身心，沒想到消息一出後再度引發網友猜測遭團體霸凌，讓官方嚴正警告別散布不實謠言。

▼hololive赤井心再傳身心出問題。（圖／翻攝自X／@akaihaato）

VTuber「赤井心」早在9月時，就透露想結束「HAACHAMA COOKING」，原因在一次旅行中吃到別人所做的美食，讓她產生了一種負罪自卑感，對於自己時常透過美食直播但卻不會料理感到無能為力，因此當時就宣布暫休一個月去旅行找回狀態。

然而近期赤井心環遊各地，並持續透過社群網站分享旅行見聞時，在10月28日開直播聊到富士山之行，不料期間情緒不穩，突然脫口說出hololive內部狀況不太好，引發外界關注與網友大量討論。對此，就有部分網友稱hololive存在小團體與公司霸凌，並散布官方不願舉辦LIVE、等謠言，並還有激進粉絲到團體其他VTuber聊天室底下公然質問。

事情爆發後，母公司COVER緊急出面闢謠，表示公司判斷赤井心在直播當下精神狀況不穩定，因此已將該直播記錄檔設為非公開，並將逐步處理相關的非法轉載與剪輯精華，並且聲明強調，這些hololive存在霸凌行為想法是斷章取義的作為，這些行為嚴重損害了所屬藝人的名譽與心情，絕不可容忍，尤其針對「內部霸凌」等說法，多為曲解發言、導致誤導的內容。對於散布或製造這類謠言的不當行為，我們將依照一貫方針，採取發信者資訊開示請求、提起訴訟等法律手段，從民事與刑事層面進行堅決處理。