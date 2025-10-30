ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《傳說對決》GCS夏季總決賽闖進和平籃球館　邀玩家樂迎9周年

記者蘇晟彥／綜合報導

《傳說對決》GCS 2025 夏季總決賽將於 11 月 1 日、 2 日在臺北和平籃球館盛大登場。本次賽事為 GCS 歷年規模最大的一屆，更首度採兩日制舉行線下總決賽。四支頂尖隊伍：FW（Flash Wolves）、HKA（Hong Kong Attitude）、DCG（Deep Cross Gaming）與 ONE（ONE Team）將在總決賽舞台上展開最終對決，爭奪冠軍榮耀與新台幣 250 萬元的總獎金。11 月 1 日率先登場的為夏季賽季後賽，準決賽及冠軍賽則將於 11 月 2 日隆重展開。

▲▼ 傳說對決 。（圖／Garena提供）

勁旅雲集，四強爭冠火花一觸即發
 2025 GCS 夏季賽四強名單正式揭曉，由FW、HKA、DCG 與 ONE 四支勁旅成功脫穎而出，展開最終對決。FW 作為 GCS 與 APL 2025 的雙料冠軍，本季憑藉穩定發揮與卓越戰術，以勝部之姿晉級四強，持續展現強勢競爭力。隊伍將以挑戰史無前例的 GCS 三連霸為目標，並力求實現教練林口於 APL 奪冠後所許下的「年度大滿貫」心願。

HKA 則以穩健表現與新生代陣容的默契配合，再度挺進四強舞台，期望延續隊史「奇數年奪冠」的傳統。DCG 以創新戰術與靈活應變著稱，從春季賽第五名一路挺進，展現強勁上升勢頭，成為本季最受矚目的黑馬。而老牌強隊 ONE 經歷重組與調整後再度回歸四強舞台，展現重返巔峰的決心，為本屆夏季賽增添更多話題與懸念。

除了精彩的賽事對決，本次總決賽現場更準備了多項互動活動與粉絲同樂！觀眾可參與攤位挑戰活動、雙人娛樂賽、集點卡任務、冠軍賽預測，以及好評不斷的傳說大百科中場活動，完成各項活動即可獲得多項好禮，最高還有機會開出「稀世造型寶箱」！同時傳說對決九週年慶典活動，更搭配多位達人秀的創作者，在現場以九週年巡夢列車活動與玩家同樂。

而傳說對決最新的九週年特別IP聯動，更首次在現場以專區形式展現，不論是互動遊戲、拍照打卡區，都將帶給玩家更多元的遊戲體驗，現場不僅是選手們一較高下的戰場，更是玩家同樂迎接九週年的嘉年華。

本屆線下賽門票已於 10 月 22 日 全面開賣，現場更準備多款專屬入場好禮，邀請所有粉絲一同參與這場電競盛會。活動門票熱賣中，誠摯邀請喜愛《傳說對決》的粉絲購票入場，一同見證 GCS 2025 夏季賽的榮耀巔峰與新科冠軍誕生的歷史時刻。

▲▼ 傳說對決 。（圖／Garena提供）
 

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

