西方遊戲媒體人力兩年驟減1200人　業界人士警告：主震還沒來

記者楊智仁／綜合報導

據報導，西方過去兩年間已有超過 1,200 名遊戲記者 離開媒體產業且未再回歸，這些人自離職後並未在其他媒體機構任職，這項數據來自遊戲業界常用的公關平台 Press Engine。

▼遊戲媒體人數驟減。（圖／翻攝自@tokyo_game_show推特）

在 Press Engine 所定義的「第一級媒體」，包括流量逾百萬的專業與主流遊戲網站中，全球遊戲記者人數在兩年內驟減 25%，其中大多來自 IGN、Polygon、GameSpot 等專業媒體。若加上業餘、兼職與自由撰稿者，自 2023 年 10 月以來離開遊戲媒體領域的人數高達 4,000 名以上，人數的顯著下滑部分是因為轉行，部分則因疫情後多家遊戲媒體的裁員潮所影響。

與遊戲產業本身相似，專注報導遊戲的媒體在疫情後亦遭受市場劇烈震盪，包括 IGN、Fandom、Gamer Network 與 Valnet 等大型媒體集團都在去年進行裁員。Press Engine 共同創辦人 Gareth Williams 指出，遊戲媒體人力縮減的主因在於「報導焦點過度集中於大型作品，導致競爭激烈；Google 搜尋引擎演算法改動削弱了流量」。

他指出，「許多品牌被迫退出市場，主因是搜尋排名下降、AI 摘要取代流量來源，甚至部分用戶改用 ChatGPT 直接搜尋資訊。」業界資深人士預測，遊戲媒體將在未來一年內繼續萎縮「現在的情況只是前震，真正的主震還沒到。」