CS2突更新一天蒸發20億美元　玩家狂拋售湧「萬人好評」

▲CS2突更新系統政策，一天蒸發20億美元。（圖／翻攝CS2官網）



記者許力方／綜合報導

知名射擊遊戲CS2（Counter-Strike 2，絕對武力2）的最大金流在於「虛擬飾品」市場，23日遊戲開發商Valve突發更新政策，宣布玩家可用5件紅裝合成1件金色飾品。導致飾品市場上演暴跌戲碼，總市值從約600億美元狂瀉至400億美元，一天蒸發近200億美元。大量持有者爭相拋售，導致交易平台一度癱瘓。

眾所周知CS2中最值錢的就是刀和手套，其龐大的飾品交易市場被視為最大金流，甚至被玩家戲稱是「理財遊戲」。近日CS2卻爆發一場比幣圈更猛烈的崩跌事件，23日遊戲開發商Valve宣布系統更新，玩家可用5件紅裝合成1件金裝飾品，讓原本稀缺的高價道具瞬間量產，價格全面崩潰，波及全球數百萬玩家。

▲玩家狂拋售高價道具，卻湧入「萬人好評」。（圖／翻攝Steam）



不少玩家的個人帳號庫存因官方更新政策，資產大幅虧損，熱門飾品「蝴蝶刀」2天內蒸發約75%。根據飾品市場網站steamdt數據，市場指數2天內從1663點暴跌至652點，25日雖小幅回升，仍相當於腰斬。

老玩家認為，這次風波主要在「洗掉」炒作玩家，反而有助恢復正常遊戲生態，這樣的更新照顧了一般玩家，抑制過度投機。Steam平台上更湧入破萬則好評，大讚「讓遊戲回歸遊戲」、「好決策」。