日男告別「御宅族」喊變化很大：變瘦省錢...每天都很無聊

記者楊智仁／綜合報導

先前日本網友一篇推特貼文「停止當御宅族後的變化」在日本社群掀起熱議，短短幾日內突破 800 萬次瀏覽，引發許多人共鳴與討論。貼文以簡潔對照方式，列出「不再沉迷二次元、偶像與收藏活動」後，生活出現了甚麼變化。

▼日男告別「御宅族」喊變化很大。（圖／翻攝自木棉花）

貼文中「好的變化」包括：存款變多、體重減少 7 公斤、肌膚變好、工作更順利；而「壞的變化」則是：與人的交流減少、每天都變得無聊，短短幾行字顯現出了「在興趣與現實之間掙扎」的心境。推主提到當御宅族期間，最喜歡的是地下偶像團體 ILife! 的成員華瀬まい，聽演唱會都會去吃拉麵等等，而在不當御宅族後生活習慣也發生改變。

該篇貼文吸引超過 16 萬按讚，許多網友留言感嘆，「這太真實了」、「快樂真的要花錢」、「不當宅雖健康，但心裡空了一塊。」回覆中有人認為這是「重獲自由與健康」正向成長；也有人指出，興趣雖花錢卻是維繫生活熱情的重要支柱。