ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日男告別「御宅族」喊變化很大：變瘦省錢...每天都很無聊

記者楊智仁／綜合報導

先前日本網友一篇推特貼文「停止當御宅族後的變化」在日本社群掀起熱議，短短幾日內突破 800 萬次瀏覽，引發許多人共鳴與討論。貼文以簡潔對照方式，列出「不再沉迷二次元、偶像與收藏活動」後，生活出現了甚麼變化。

▼日男告別「御宅族」喊變化很大。（圖／翻攝自木棉花）▲▼動漫節。（圖／翻攝自動漫節）

貼文中「好的變化」包括：存款變多、體重減少 7 公斤、肌膚變好、工作更順利；而「壞的變化」則是：與人的交流減少、每天都變得無聊，短短幾行字顯現出了「在興趣與現實之間掙扎」的心境。推主提到當御宅族期間，最喜歡的是地下偶像團體 ILife! 的成員華瀬まい，聽演唱會都會去吃拉麵等等，而在不當御宅族後生活習慣也發生改變。

該篇貼文吸引超過 16 萬按讚，許多網友留言感嘆，「這太真實了」、「快樂真的要花錢」、「不當宅雖健康，但心裡空了一塊。」回覆中有人認為這是「重獲自由與健康」正向成長；也有人指出，興趣雖花錢卻是維繫生活熱情的重要支柱。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【逃票爭議】桃園爆發激烈肢體衝突！　客運司機不滿被嗆狂毆學生今遭開除

推薦閱讀

《傳說對決》歡慶9週年　限定主題、火車巡禮還有灶咖女神神秘獻聲

《間諜家家酒》合作家具品牌！176萬日圓沙發、安妮亞側殼椅亮相

《一拳超人》監督曝「發言遭曲解製造仇恨」...無法忍受刪社群

日男告別「御宅族」喊變化很大：變瘦省錢...每天都很無聊

《咒術迴戰 死滅迴游》11月先行上映！聲優曝：前兩集火力全開

射擊肉鴿爽作《鐵甲少女》簡測　跟著機械女JK開播棒打壞叔叔

《藥師少女的獨語》推出第三季、劇場版！亞洲特展巡迴至台北

《幻獸帕魯》發行部聲明「拒用AI」　恐混淆玩家陷劣質作氾濫

《妖怪森林》飛行劇院版搶先看　懸空進入20米球幕

蔡阿嘎聯手《金好運》！10/21起天天送出 iPhone 17　百萬網紅親自敲門送禮引爆話題

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

日男告別「御宅族」喊變化很大

《傳說對決》歡慶9週年

《間諜家家酒》合作家具品牌

爆料曝PS6、新Xbox將同步登場

《英雄聯盟》傳奇中路實況遭盜

《寶可夢傳說》皮卡丘便便上熱搜

《幻獸帕魯》發行部聲明拒用AI

《咒術 死滅迴游》聲優：火力全開

《藥師少女的獨語》第三季、劇場版

《刺客教條》負責人爆離職

最新新聞

《傳說對決》歡慶9週年

《間諜家家酒》合作家具品牌

《一拳超人》監督刪社群平台

日男告別「御宅族」喊變化很大

《咒術 死滅迴游》聲優：火力全開

射擊肉鴿爽作《鐵甲少女》簡測

《藥師少女的獨語》第三季、劇場版

《幻獸帕魯》發行部聲明拒用AI

直接懸空飛進故事！《妖怪森林》飛行劇院版搶先看

蔡阿嘎聯手《金好運》！10/21起天天送出 iPhone 17

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366