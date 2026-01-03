ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《ARC Raiders》玩家驚現「切換Bug」　Kettle秒殺敵怪懇求別改

記者黃冠瑋／綜合報導

科幻撤離射擊新作《ARC Raiders》上市後憑藉著獨特吸引玩法直接爆紅，雖說前期出現無鑰匙搜刮戰利品，不過幸好官方及時修正，再加上友善互助，讓這款遊戲依舊維持在Steam五大熱門遊戲行列。然而隨著更新，就有玩家發現玩法漏洞，運用巨集指令就能使基礎武器「Kettle」，切換自動模式，兩秒瞬殺怪物。

▼《ARC Raiders》玩家發現「切換規則漏洞」。（圖／翻攝自《ARC Raiders》Steam）

▲▼《ARC Raiders》玩家發現「切換規則漏洞」。（圖／翻攝自《ARC Raiders》Steam）

關於在《弧光突襲者》中，搜尋戰利品和打造更強大的裝備是撤離機制的核心。不過近期由於最近的進度清除，許多玩家也將回歸到早期的搜刮、撤離和打造裝備的遊戲循環，而不是為了獲得更高的收益去囤積戰利品，也因此基礎武器再次成為拓荒時遊戲中最好的選擇。

其中基礎武器「Kettle」就成為玩家最好選擇之一，雖說這把武器對怪物傷害不是最高，但優點在於彈道精準，再加上屬於輕型彈藥，因此很適合早期的搜刮，不過唯一缺點是半自動狀態，換彈與子彈飛行速度都偏慢。然而近期卻有玩家發現一個官方沒有查覺到的漏洞，能使得Kettle成為目前遊戲中威力最強的武器。

方法便是玩家利用巨集指令，就能讓Kettle從半自動模式轉變為自動模式，只需一至兩秒鐘就能輕鬆擊倒敵人，如果玩過這把武器的玩家就會知道，在還沒使用漏洞前，便只需要輕按幾下，就能輕鬆擊破厚重護盾，因此官方才刻意改變成半自動模式，並延長換彈時間。然而，經過指令後玩家只要點擊滑鼠就能瞬間清空彈匣秒殺敵人。其實嚴格來說，這並不算作弊，畢竟它只需要一個安裝了巨集指令軟體的滑鼠即可，不過這也大大破壞那些沒有使用bug的玩家體驗，但也有人認為這樣體驗爽度爆表，希望官方不要修改，至於目前仍處於聖誕、新年假期，因此或許要等到新年過後官方才會重新審視這個問題。

水壺宏在不到半秒的時間內就把我用中型護盾秒殺了。 —— u/ContextEFT，
發表ArcRaiders 版塊

關鍵字：ARC Raiders射擊遊戲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

推薦閱讀

《ARC Raiders》玩家驚現「切換Bug」　Kettle秒殺敵怪懇求別改

Faker獲韓國總統親頒體育界最高榮耀　告白粉絲：沒你們不可能

《芙莉蓮特展》五大區直擊！超大寶箱怪、欣梅爾甜送戒模型超好拍

2026新番超強！「咒術迴戰、芙莉蓮」三霸權神仙打架　續作一次看

Switch用7年大膨脹！官方送修受損零件全換才千圓　網讚根本佛心

《GTA5》麥可演員遭8次「假報警」　警員無奈搖頭本人不忍了

《沉默之丘f》好評「重拾信心」　製作人放豪語：每年都推新作

日最大同人展C107狂吸30萬人　官方照曝光網驚：看不到地板

兒新年想要PS5...父指定全通關一遊戲就買　網笑：不想買就說

新手爸產房玩《黑色行動7》炸鍋　遊戲寶寶全都要網憂：不良示範

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

兒想要PS5...父親指定通關一遊戲就買

《ARC Raiders》玩家驚現切換Bug

2026新番超強！三霸權神仙打架

《一拳超人》新海報僅「左右互換」

魯夫聲優曾請《航海王》動畫尋接班人

《魔物獵人荒野》優化再遭砲轟

瑞典超好評黑馬貢獻Steam 3%收益

Faker獲頒韓國體育界最高榮耀

《葬送的芙莉蓮特展》五大區直擊

Switch 2「瑪利歐賽車」同捆包停產

最新新聞

《ARC Raiders》玩家驚現切換Bug

Faker獲頒韓國體育界最高榮耀

《葬送的芙莉蓮特展》五大區直擊

2026新番超強！三霸權神仙打架

Switch官方送修受損零件全換才千圓

《GTA5》麥可演員遭8次假報警

Array

日最大同人展C107落幕狂吸30萬人

兒想要PS5...父親指定通關一遊戲就買

新手爸產房玩《黑色行動7》炸鍋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366