《ARC Raiders》玩家驚現「切換Bug」　Kettle秒殺敵怪懇求別改

記者黃冠瑋／綜合報導

科幻撤離射擊新作《ARC Raiders》上市後憑藉著獨特吸引玩法直接爆紅，雖說前期出現無鑰匙搜刮戰利品，不過幸好官方及時修正，再加上友善互助，讓這款遊戲依舊維持在Steam五大熱門遊戲行列。然而隨著更新，就有玩家發現玩法漏洞，運用巨集指令就能使基礎武器「Kettle」，切換自動模式，兩秒瞬殺怪物。

▼《ARC Raiders》玩家發現「切換規則漏洞」。（圖／翻攝自《ARC Raiders》Steam）

關於在《弧光突襲者》中，搜尋戰利品和打造更強大的裝備是撤離機制的核心。不過近期由於最近的進度清除，許多玩家也將回歸到早期的搜刮、撤離和打造裝備的遊戲循環，而不是為了獲得更高的收益去囤積戰利品，也因此基礎武器再次成為拓荒時遊戲中最好的選擇。

其中基礎武器「Kettle」就成為玩家最好選擇之一，雖說這把武器對怪物傷害不是最高，但優點在於彈道精準，再加上屬於輕型彈藥，因此很適合早期的搜刮，不過唯一缺點是半自動狀態，換彈與子彈飛行速度都偏慢。然而近期卻有玩家發現一個官方沒有查覺到的漏洞，能使得Kettle成為目前遊戲中威力最強的武器。

方法便是玩家利用巨集指令，就能讓Kettle從半自動模式轉變為自動模式，只需一至兩秒鐘就能輕鬆擊倒敵人，如果玩過這把武器的玩家就會知道，在還沒使用漏洞前，便只需要輕按幾下，就能輕鬆擊破厚重護盾，因此官方才刻意改變成半自動模式，並延長換彈時間。然而，經過指令後玩家只要點擊滑鼠就能瞬間清空彈匣秒殺敵人。其實嚴格來說，這並不算作弊，畢竟它只需要一個安裝了巨集指令軟體的滑鼠即可，不過這也大大破壞那些沒有使用bug的玩家體驗，但也有人認為這樣體驗爽度爆表，希望官方不要修改，至於目前仍處於聖誕、新年假期，因此或許要等到新年過後官方才會重新審視這個問題。