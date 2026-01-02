《芙莉蓮特展》五大區直擊！超大寶箱怪、欣梅爾甜送戒模型超好拍

記者楊智仁／綜合報導

以「打倒魔王後的旅程」為題、引發熱烈討論的動畫《葬送的芙莉蓮》主題展覽，明日（1/3）於國立臺灣科學教育館七樓東側特展區盛大登場，本展獲日本官方授權，由木棉花國際與時藝多媒體共同呈現，透過場景裝置與多段經典影像，讓觀眾能近距離回味作品中感動人心的橋段，以及角色間深厚的羈絆。現場觀眾置身於勇者一行人的旅途，不只能與角色合影，更能從各種角度欣賞作品世界的細節，隨著動畫第二季即將開播，本次特展成為粉絲近距離感受作品魅力最佳時機。

五大主題展區與亮點內容

《葬送的芙莉蓮特展》依動畫時間軸規劃五大主題區：「序章」、「全新冒險的開始」、「葬送的芙莉蓮」、「僧侶與鏡蓮華」及「一級魔法使測驗」，入口拍照區提供芙莉蓮與費倫的手杖、修塔爾克的戰斧，觀眾可挑選喜愛道具擺出經典姿勢留念。

「序章」區以半世紀流星雨為靈感，展示芙莉蓮與昔日夥伴的故事，觀眾可在星光映照下重溫討伐魔王的旅程。「全新冒險的開始」介紹芙莉蓮與費倫、修塔爾克的新旅程，並設置勇者欣梅爾雕像拍照區，地面以蒼月草裝飾增添故事感。「葬送的芙莉蓮」以芙莉蓮與阿烏拉的對決為主題，設置巨大「服從的天平」配合動畫影像中攻擊畫面同步照明，聲光交織、臨場感十足。

「僧侶與鏡蓮華」展示僧侶贊恩、武僧克拉福特及矮人戰士弗爾爺爺的故事，重現芙莉蓮從欣梅爾手中獲得鏡蓮華戒指/獲贈禮物的難忘時刻，吸引粉絲在此駐足拍照。「一級魔法使測驗」回顧芙莉蓮與費倫的考試挑戰，並設有「挑戰寶箱怪」拍照區，親自體會芙莉蓮驚呼「好黑！好可怕！」的經典畫面。

還有比照日本展覽特設的問答遊戲，挑戰觀眾的魔法知識，答對則可獲得限量角色明信片一張（7款隨機發送）。本次展覽特別推出芙莉蓮「預售娃包套票」開售前即引發高度詢問，購買套票的粉絲可帶著芙莉蓮娃娃一同參觀展覽，重溫動畫中的經典旅程，展覽自即日起至 4 月 6 日，把握機會再次踏上那些令人難忘的冒險記憶。

【葬送的芙莉蓮特展】

展覽地點：國立臺灣科學教育館 7樓東側特展室

展覽日期：2026/1/3（六）-2026/4/6（一）除夕休館、週一不休館

營業時間：10:00-18:00（17:30停止售票及入場）

授權單位：TOHO animation

主辦單位：木棉花國際股份有限公司、時藝多媒體傳播股份有限公司