《GTA5》麥可演員遭8次「假報警」　警員無奈搖頭本人不忍了

記者黃冠瑋／綜合報導

由Rockstar所推出《俠盜獵車手》系列，在玩家心中可說是無可取代的地位，然而爆紅同時卻也給參與系列的人員帶來麻煩。對此，近日作為《俠盜獵車手5》中主角「麥可」配音演員Ned Luke，又再度遭到不法人士惡意「假報警」，假報次數多到就連警員也替他感到無奈，讓Luke決定正式揪出這些騷擾之人。

▼《GTA5》麥可演員聖誕假期又遭「假報警」騷擾。（圖／翻攝自《GTA5》）



事情其實是，近期歐美國家迎來聖誕假期，許多人會趁著這段期間，好好與家人團聚，由於假期長達數日，許多人也會揪三五好友一同遊玩遊戲，其中在12月23日，《俠盜獵車手5》中主角「麥可」配音演員Ned Luke與《碧血狂殺》配音員Rob Wiethoff就一同實況遊玩《俠盜獵車手：線上模式》，但沒想到卻又再度遭遇假報警。從影片中可以看到，前來查訪的員警先是進屋後，無奈表示：「你又被假報警了」對此，早已習以為常的Ned Luke立刻中斷遊戲，向員警打招呼並祝賀聖誕快樂，可見這已不是第一次發生。

對此，假報警（Swatting）其實是常發生在實況主或創作者身上，一些不法人士竊取了相關個資，向警方謊稱已莫須有罪名，企圖誘導警力以「釣魚執法」形式來騷擾這些實況主，然而由於美國對於通報案件相當重視，因此也給這些不法人士玩弄的機會。至於此次Ned Luke假報警再次上演，本人則有透露，這已經是第八次遭到這些騷擾，並且都能讓他叫得出前來詢問警員姓名。

或許太過頻繁騷擾，讓Ned Luke決定不再容忍，決定正式揪出這些惡徒，其中就在27日Ned Luke再度發文表示，一位涉嫌犯案之人已被法院定罪，並將在下個月接受刑事判決，雖說本人沒有明確指出這則通知是與「假報警」有關，但他點讚了社群上多條詢問此事是否相關的評論，幾乎可以肯定就是暗指此事，儘管目前沒有辦法揪出全部犯案之人，但Ned Luke此舉無疑是在告訴那些惡徒，他並不是沒有方法能反擊保護，只是選擇一再容忍而已。