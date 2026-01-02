日最大同人展C107狂吸30萬人　官方照曝光網驚：看不到地板

記者楊智仁／綜合報導

日本最大規模的同人誌即賣會「Comic Market 107 ( C107 )」於 12 月 30、31 日在東京國際展示場（東京 Big Sight）盛大舉行，主辦單位公布，本屆活動兩天合計吸引約 30 萬人到場，單日人數各約 15 萬人，較今年夏季舉辦的 Comic Market 106 增加約 5 萬人，再度展現日本同人文化的強大動能。

今年同時迎來 Comic Market 自 1975 年首度舉辦以來的 50 周年里程碑。官方將從今年夏季的 C106 至明年夏季的 C108 定位為「50 周年紀念」，並陸續推出多項紀念企畫，本屆會場特別設置紀念留言區，並展出歷代官方型錄封面，吸引不少老粉絲駐足回味。場地配置方面，由於東京 Big Sight 進行大規模整修工程，東 1 至東 3 展廳無法使用，使得本屆參展社團空間數約為 2 萬 3700 格位，較去年冬季 C105 減少約 6000 格位。

Comic Market 自 1975 年 12 月首屆舉辦時，僅有 32 個社團參與、約 700 名參加者，歷經東京晴海、千葉幕張等場地後，自 1996 年起固定於東京 Big Sight 舉行，2019 年冬季的 C97 更創下 4 天累計約 75 萬人入場歷史新高。展望未來，官方已宣布 C108 將於 2026 年 8 月 15、16 日 再度於東京 Big Sight 舉行，隨著場館整修逐步完成，外界也期待屆時能迎來更完整規模的同人盛典。