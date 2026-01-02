ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Faker獲韓國總統親頒體育界最高榮耀　告白粉絲：沒你們不可能

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》電競選手李相赫（Faker）  2日獲頒韓國體育界最高榮譽的勳章「青龍勳章」，由韓國總統李在銘親自頒發。Faker在獲獎後表示，「期盼這片勳章能為所有關心韓國電子競技的人帶來一點喜悅與自豪」，此外也感謝粉絲，「如果沒有你們在我身邊應援，這一切將是不可能發生的」。

▼Faker獲頒韓國體育界最高榮譽的勳章「青龍勳章」。（資料照／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Faker,WBG,LIGHT 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Faker2日在青瓦臺新年招待會上，由韓國總統李在銘親自頒發「青龍勳章」，該勳章為韓國體育界最高榮耀，一般為文化部長頒發，在歷史僅有韓國國寶級足球選手孫興慜接受總統親自頒發此獎，Faker則成為歷史第二。對此，Faker在會後受訪時表示，「能獲得此獎，對我來說是莫大榮耀，但沒有一起走到現在的隊友、團隊成員，我無法到達這個位置」，他也說，「希望這面勳章，可以替所有支持韓國電競的人帶來一點喜悅與自豪」。

此外他更真情表白粉絲，「沒有你們在我身邊應援，這一切都是不可能，今後我也會繼續傳達正面的能量，持續提升韓國電子競技的地位，也同時持續精進自我。」

對此，Faker出道至今，已拿下6座《英雄聯盟》世界賽冠軍，其中包含一次三連冠，是近期與T1隊員拿下，也是史上唯一一位三連冠選手。

