Switch用7年大膨脹！官方送修受損零件全換才千圓　網讚根本佛心

記者楊智仁／綜合報導

一名日本網友近期在社群平台分享任天堂 Switch 維修經驗引發熱烈討論。該名玩家表示，自己因主機電池出現明顯膨脹，將 Switch 送修後已順利取回，不僅受損零件幾乎全換，而且維修費用僅 5747 日圓 ( 約 1100 台幣 )，價格之低讓不少網友直呼「太佛心」。

▼任天堂 Switch 維修經驗。（圖／翻攝自推特）▲▼Switch。（圖／翻攝自推特）

原 PO 透露，此次維修主要是針對「電池膨脹導致的損壞零件」進行全面更換，至於使用狀況他補充說明，該台 Switch 幾乎長期插在底座中，累計開機時間約 4000 小時，其中大多數遊戲時數都投入在《斯普拉遁》系列。貼文曝光後，隨即吸引其他玩家留言詢問相關細節，有網友關心維修後資料是否遺失，原 PO 回應表示，官方僅要求重新設定部分項目，主畫面與遊戲資料看起來與送修前並無明顯差異，整體狀況相當穩定。

原 PO 繼續分享，其實幾年前就曾注意到電池有輕微膨脹情形，但由於主機放置位置較隱蔽，直到近期轉換使用 Switch 2，才發現電池已出現相當明顯的膨脹。不少網友也大讚任天堂的售後服務與維修價格「誠意十足」，原 PO 則補充提到，Switch 2 似乎在系統層面新增了可避免電池長時間維持滿電的設定機制，讓玩家在電池壽命管理上能更安心。

