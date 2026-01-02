《沉默之丘f》好評「重拾信心」　製作人放豪語：每年都推新作

記者黃冠瑋／綜合報導

《沉默之丘f》先前便靠著上市不到一日銷售就突破100萬，一舉成為Konami恐怖系列中銷售速度最快新作，同時也讓這款恐怖IP宣告正式復活，為後續新作、電影、重製版打下良好基礎。對此，製作人岡本基更是重拾信心，並放出豪語，計畫每年都將推出一款新作品，成為一年一度傳統。

▼《沉默之丘f》製作人重拾信心，直言每年推新作。（圖／翻攝自X／@SilentHill）

根據外媒報導，對於一般玩家而言，或許會認為《沉默之丘》系列每年都會推出，這句話看似稀鬆平常，但其實這個系列曾經徹底走向衰落，也許這句話真是令人難以置信，但回顧過往就會發現從2012年到2023年，都沒有推出新作，直到2024年10月把《沉默之丘2》重製才再度回歸正軌，如今隨著《沉默之丘f》好評，再加上主角雛子扮演者加藤小夏大力宣傳，可以說《沉默之丘》系列正式重新復活。

對此，隨著2025年即將結束，近日製作人岡本基也接受採訪，其中就表示，繼2024年 10 月發售的《沉默之丘2》重製版，以及2025年9月順利推出的《沉默之丘f》之後，整個系列已經重新步上軌道。未來的目標將是整合目前已發表和尚未公開的開發項目，希望能維持「每年發售一款新作」的穩定節奏，至於目前是否能實現，還有待釐清所有將要推出的項目。

不過對於製作人岡本基所說，有些人則認為擔心系列作品會過度開發，畢竟每年都推出新作，相當考驗開發人員製作的能力，舉《決勝時刻》系列為例，近期就因為子系列太過頻繁推出，導致目前《黑色行動7》沒什麼討論度。當然不管如何，只要能顧好品質，對於許多玩家而言都算樂見此事。