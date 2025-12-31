ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

瑞典遊戲業稱霸Steam！超好評黑馬一款就貢獻3%收益、賣1900萬套

記者楊智仁／綜合報導

最新數據顯示，瑞典遊戲產業在全球遊戲市場中展現驚人影響力。根據市場分析公司 Alinea Analytics 統計，2025 年 Steam 平台的總營收中，約有 20% 來自瑞典開發、或與瑞典高度相關的遊戲作品，在競爭激烈的國際市場中表現格外亮眼。

▼瑞典超好評黑馬貢獻Steam 3%收益。（圖／翻攝自官網）▲▼Steam分析。（圖／翻攝自官網）

報告指出在 2024 至 2025 年的發售窗口期內，Steam 全球銷量前十名的遊戲中，有多達五款來自瑞典團隊，包括《戰地風雲6》、《ARC Raiders》、《R.E.P.O.》、《Peak》與《雙影奇境 Split Fiction》，顯示瑞典不僅在大型 3A 項目上具備實力，在獨立與創新作品方面同樣成果豐碩，特別是《R.E.P.O.》累計銷量已達 1920 萬套，在 2025 年所有新作排名第 3，貢獻約 3% 的 Steam 年度總收益。

▼Steam 全球銷量前十名的遊戲。（圖／翻攝自Alinea Analytics）▲▼Steam分析。（圖／翻攝自官網）

Alinea Analytics 進一步表示，瑞典目前擁有超過 1,100 家遊戲公司，主要集中於斯德哥爾摩、馬爾默與哥德堡三大城市，形成高度成熟的產業聚落。分析認為，瑞典遊戲產業的成功並非短期投機，而是建立在 超過 30 年的產業累積、技術創新與創意文化之上。相較於追求快速變現的市場策略，瑞典開發者更著重於長期品牌經營與作品品質，成為其在全球市場持續領先的重要關鍵。

▲▼Steam分析。（圖／翻攝自官網）

