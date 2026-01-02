2026新番超強！「咒術迴戰、芙莉蓮」三霸權神仙打架　續作一次看

記者楊智仁／綜合報導

隨著 2026 年到來，眾所矚目的冬季新番即將陸續登場，1 月份可說是神仙打架，其中「《咒術迴戰》、《葬送的芙莉蓮》、《我推的孩子》」可說是最受矚目的三部作品，除此之外，冬番還有很多強檔續作，跟著本篇文章一起來看看吧。

《葬送的芙莉蓮》第二季

《葬送的芙莉蓮》改編自 2020 年起連載於《週刊少年Sunday》漫畫，故事以「魔王被討伐後」的世界為舞台，講述精靈魔法師芙莉蓮與新夥伴冒險旅程，榮獲 2021 年漫畫大獎，漫畫累積銷量突破 3000 萬冊。動畫首季於 2023 年 9 月至 2024 年 3 月播出，獨特後日譚設定與感人劇情還有精彩魔法大戰掀起熱潮，第一期結尾中芙莉蓮、費倫與修塔爾克踏上前往「靈魂安眠之地」的旅程，第二季將自漫畫第 61 話開始改編，延續他們的故事。

《咒術迴戰》第三季

芥見下下創作漫畫《咒術迴戰》單行本累計發行量已突破 1 億冊，動畫邁入第三季《死滅迴游》，講述失去五條悟保護後的虎杖將面臨追殺與對決的故事。澀谷事變後，日本全國十個結界化為魔窟。羂索一派策動一場名為「死滅迴游」的殘酷生存遊戲，迫使眾多咒術師進入互相廝殺修羅戰場。這場混戰之中，特級術師乙骨優太將以「死刑執行人」身分登場，並與虎杖悠仁正面對決，同為五條悟的學生皆背負著詛咒，他們之間師兄弟的對決降成為本篇最受矚目的焦點。

《【我推的孩子】》 第三季

《【我推的孩子】》第三季故事時間發生在B小町在《POP IN 2》發行半年後，「B小町」人氣暴漲，阿奎亞以多才多藝的藝人角色繼續活躍在演藝圈，黑川茜轉型成為實力派女演員，但是有馬佳奈卻逐漸失去昔日的光彩，而露比為了揭開「小愛」與醫生「五郎」之死的真相，決心將謊言作為武器，繼續朝娛樂圈的頂端前進，「五郎」轉生的阿葵亞也窮盡一生之力追尋幕後真兇，隨著各種線索的出現，一切似乎都將呼之欲出。

《金牌得主》第二季

《金牌得主是 TSURUMAIKADA（つるまいかだ）所創作漫畫，曾獲得下一部人氣漫畫大賞 2022 紙本漫畫類別第 1 名，本季動畫放送後人氣直線竄升，前幾集看著結束祈小小年紀勇於說出自己的目標，還有被女主角熱情所感動的教練明浦路司，兩人共同在滑冰這條路上踏出追逐夢想的第一步，動畫製作組在滑冰刻劃上也極緻精美，讓《金牌得主》在 1 月冬番當中獲得相當高的評價，如今第二季又會帶來什麼樣的勵志故事令粉絲們相當期待。

《地獄樂》第二季

《地獄樂》是賀來友治所創作的日本漫畫，少年Jump+的代表作品之一，故事發生在日本江戶時代末期，講述最強死囚忍者畫眉丸為了與妻子重逢，接受處刑人山田淺右衛門佐切的提議，與其他死囚一同前往神秘的「神仙島」尋找長生不死的仙藥，並在島上與奇異生物及其他競爭者展開生死搏鬥的故事。隨著主角們深入仙人島的中央區蓬萊，謎底逐漸明瞭強敵不斷出現，第二季畫眉丸與山田淺右衛門又將面臨全新考驗。

《正義使者-我的英雄學院之非法英雄 第二季》

講述在本傳《我的英雄學院》故事展開數年前的日本裡，那些遊走在灰色地帶，未被人們認可的英雄故事續篇；除了主要角色「爬行者」灰迴航一等人的義警團回歸外，會出現兩位新登場的角色： 胖胖橡膠與蟹屋敷莫妮卡。同時在主要PV的最後，還出現學生時期的相澤消太（抹消磁頭）、白雲朧、山田陽射（禮物麥克風）與香山睡（午夜時分）等多位老師學生時期的畫面，全新一季有望揭曉更多老師們的求學過程。

《魔都精兵的奴隸》第二季

《魔都精兵的奴隸》第二季尋求能大顯身手舞台的男高中生和倉優希因為魔防隊第七組組長羽前京香的能力，使他身為「奴隸」的力量覺醒並成功討伐了京香故鄉的仇敵一根角，實現了復仇的宿願；然而在檯面下，全新的威脅八雷神卻已經開始在魔都展開行動。

《公主殿下，「拷問」的時間到了 第二季》

邪惡的魔王軍俘虜了王國的公主，這位身兼騎士團團長的公主，向來以強大的意志與堅忍不拔的精神，讓她就算面對千軍萬馬的魔王軍也能毫無懼色，更遑論那些亮晃晃、冷冰冰、專門用來執行酷刑的拷問道具，沒有一種能夠嚇倒她。然而，魔王軍負責拷問軍官們總能看穿她的弱點，一次又一次攻破她的心防，並藉此獲得意料之外的珍貴情報；第二季的故事敘述，公主好不容易歷經了之前12次嚴厲的拷問，接下來一整季新一輪令人無法堅持的嚴酷拷問又要開始了…。