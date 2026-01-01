ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

新手爸產房玩《黑色行動7》炸鍋　遊戲寶寶全都要網憂：不良示範

記者黃冠瑋／綜合報導

對於新手爸媽而言，孩子接生當天無疑是人生非常重要的日子，嬰兒誕生過程中可說是相當艱辛。然而近期卻有一位新手爸爸，在孩子接生前竟把整套電腦配備搬到產房當中，玩起射擊遊戲《決勝時刻：黑色行動7》，並一手接新生兒，一邊突破遊戲等級，消息瞬間掀起爭議，讓不少網友認為，此舉非常不妥。

▼新手爸兼顧《決勝時刻》與新生兒誕生。（圖／翻攝自《決勝時刻：黑色行動7》Steam）

▲▼新手爸兼顧《決勝時刻》與新生兒誕生。（圖／翻攝自《決勝時刻：黑色行動7》Steam）

事情其實是，近日在社群上一段12秒影片遭網友瘋傳，從影片中可以看到一位準爸爸在耶誕假期陪同老婆待產，照理來說產房不該出現電腦設備，但沒想到竟是這位新手爸爸竟把他整套精心搭建的電腦設備（包括顯示器和耳機）帶進產房當中，隨後便看到醫生把新生兒抱給那位爸爸時，祝賀「聖誕快樂，恭喜你們，她表現得很好，非常棒」，至於爸爸電腦畫面，則顯示正升級《決勝時刻：黑色行動7》等級到53級（上將 II）。

如此瘋狂行為，瞬間在網上傳開，該則影片也在短短不到一天就突破930萬觀看，對此有網友認為指出他可能是一位主播，為了照顧即將出生的孩子，他不得不暫時放下自己的工作，去見那位醫生，畢竟養小孩需要花不少錢，但大部分網友則是對這樣行為反感，可以簡單帶Portal、Switch或Steam Deck就好，把整台電腦都搬來確實誇張了，其中就有不少已當父母的人，指出在媽媽這邊分娩時，起初或許有稍微一點時間，但分娩頻率越來越短時，就很需要爸爸在旁協助支持，哪有時間打開Xbox登錄，更別提玩遊戲了。儘管如此他也成為少數，遊戲升級和寶寶同時解鎖的新手爸爸，不過此舉確實觀感不佳。

關鍵字：決勝時刻

李千娜獻唱經典組曲　掀起滿滿共鳴

讀者迴響

