沙國收購EA影響！《模擬市民手遊》明年關服　玩家七年人生再見

記者黃冠瑋／綜合報導

全球知名遊戲公司美商藝電EA近日才宣布，已達成協議以550億美元（約台幣1.6兆）出售給由沙烏地阿拉伯公共投資基金，讓不少玩家擔心旗下遊戲恐面臨變革。沒想到時隔多日，EA就宣布《模擬市民手遊版》將於明年1月停止營運，並已經下架目前所有平台，意味著玩家七年人生體驗即將再見。

▼《模擬市民手遊版》明年1月停止營運。（圖／翻攝自X／@TheSimsMobile）

根據外媒報導，《模擬市民手遊版》在2018年上市，雖說遊戲憑藉著系列名聲，吸引部分玩家加入遊玩，但後續卻因為更新內容平平，導致大量玩家流失，再加上近期EA才與沙烏地阿拉伯公共投資基金達成協議，以550億美元（約台幣1.6兆）出售給該公司，公司內部要進行資源整合，因此《模擬市民手遊版》就率先成為收購案下整合第一對象。

如今，EA公告表示，「經過七年時間，超過50次更新，《模擬市民手遊版》即將發布最終更新，預計從2026年1月20日起，將無法遊玩，同時將會關閉伺服器，並且全數下架所有平台，遊戲內目前金幣也不會做額外退款，但玩家還是可以在1月20日前繼續使用」。此外，EA也提到還是會把原本預計幾個月的大量季節性內容，依序推出給玩家包括 Eerie Autumn Festival和Cozier Home Sweet Treat Showdown，同時1月6日將會開放所有可創建模擬物品，不用額外解鎖，希望讓每個玩家都有機會建造自己的夢想家園、設計完美的模擬人生，並在關閉之前體驗《模擬市民》提供的一切。

另外，有不少玩家對於此次關服都表示不捨，並希望官方能保留私服數據就好，留給玩家能保存這七年間所留下的心血，但從公告中可看出EA並未打算繼續保留，這也讓先前「停止殺死遊戲」議題再度掀起討論。