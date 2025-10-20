ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《我獨自升級》遊戲11月發售　化身「成振宇」支援4名玩家Boss戰

記者楊智仁／綜合報導

網石集團日前宣布，全球矚目的動作RPG《我獨自升級：ARISE OVERDRIVE》釋出全新預告片，現已可於遊戲官方YouTube頻道觀看，同時，玩家還可以觀看開發者筆記影片。

▼《我獨自升級：ARISE OVERDRIVE》。（圖／翻攝自Steam）▲▼我獨自升級。（圖／翻攝自Steam）

《我獨自升級：ARISE OVERDRIVE》改編自風靡全球的熱門網路漫畫，專為PC和家用主機平台所設計，具備身歷其境的高品質畫面、策略性的戰鬥機制和深度的養成系統，玩家將扮演主角「成振宇」君主型態，體驗最多支援4名玩家的多人戰鬥，和刺激多變的BOSS戰。預告片中展示全新的遊玩畫面，並公布《我獨自升級：ARISE OVERDRIVE》即將於11月17日透過Steam和Xbox PC全球發售後，玩家可體驗到的核心特色，開發者筆記影片則更深入地說明遊戲開發理念。

▲▼我獨自升級。（圖／翻攝自Steam）▲▼我獨自升級。（圖／翻攝自Steam）

《我獨自升級：ARISE OVERDRIVE》將參加10月17至19日於美國聖地牙哥會議中心舉行的TwitchCon San Diego 2025，現場設有專屬攤位與PC試玩區，讓參觀者搶先體驗獨家試玩版本。活動期間也會在官方Twitch頻道進行直播，邀請特別嘉賓實況主現場遊玩並分享心得。

