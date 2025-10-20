ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢傳說Z-A》NPC台詞掀熱議　「皮卡丘便便」網曝紅版早現

記者黃冠瑋／綜合報導

寶可夢自1990年代中期推出以來迅速風靡全球，並快速成長為史上最大型IP之一，不過由於孩童玩家眾多為了顧及育教行為，因此在許多生物行為的設定與描述都採取相當保守，像是交配、產卵都鮮少出現。然而在此次《寶可夢傳說Z-A》NPC口中竟揭開了寶可夢會上廁所設定，直接引起許多網友熱議。 

▼《寶可夢傳說Z-A》驚爆皮卡丘會便便。（圖／翻攝自《寶可夢傳說Z-A》）

▲▼《寶可夢傳說Z-A》驚爆皮卡丘會便便。（圖／翻攝自《寶可夢傳說Z-A》）

————以下牽扯到據透，請慎入————

事情原來是，在《寶可夢傳說Z-A》中，一個Lumiose City的一張長椅上，可以看到一位面前有兩個皮卡丘，身穿螢光綠羽絨外套的NPC，玩家在經過時該NPC也會如同系列一樣，時不時冒出自言自語對話，看似平常稀鬆對話，不過卻有玩家發現NPC說出，「皮卡丘的便便比平時還多，我好擔心」，直接曝光寶可夢會上廁所設定，消息一出後引發許多網友討論。

關於此次玩家為何會對乍看不起眼的話感到興奮，其實寶可夢生物有關排泄、排遺方面的內容卻極其罕見，因此才會引起不少玩家討論，不過卻有眼尖的網友發現關於寶可夢會上廁所設定，早在遊戲紅、綠版中竟曾被提及，在當時介紹噴火龍資訊時，就稱在富士山的半山腰找到噴火龍的糞便，確定其可以飛上1400 公尺高的高空等生活設定。

然而由於當時關於寶可夢世界觀還未完全，再加上官方主打家庭育樂，對於生物行為的設定與描述會採取比較保守，因此玩家比較沒有心思理會，不過隨著遊戲新作不斷推出，想必關於寶可夢設定將會越來越完善。
 

關鍵字：寶可夢皮卡丘

